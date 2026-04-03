Меньше пробок: в Киеве планируют за 22 млн грн изменить транспортную развязку возле Южного моста

Общая протяженность участка, который будут ремонтироваться, составляет 650 метров.

В Киеве объявили тендер на проектные работы по реконструкции транспортного узла на правобережных подходах к Южному мосту. Ожидается, что обновление инфраструктуры поможет разгрузить мост и проспект Науки.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Киев потратит миллионы на новое решение

В Киеве объявили тендер на разработку проектной документации по реконструкции транспортного узла на правобережных подходах к Южному мосту. Речь идет о участке со съездами с улицы Саперно-Слободской на Столичное шоссе.

Заказчиком выступает КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева". Ожидаемая стоимость работ составляет 22,9 млн грн.

Как отмечают в предприятии, реализация проекта должна снизить нагрузку на Южный мост и проспект Науки. Это станет возможным благодаря перераспределению транспортных потоков, в частности движущихся с Демеевской площади в направлении Обухова и обратно.

Также ожидается разгрузка узла на пересечении Столичного шоссе и проспекта Науки, а поток транспорта по железнодорожному переезду на этом участке должен сократиться.

Предложения от участников тендера будут приниматься в соответствии с действующим законодательством о публичных закупках с учетом условий военного положения.

Напомним, техническое состояние моста Патона в Киеве вызывает обеспокоенность специалистов. Вопрос восстановления сооружения уже давно перезрел и нуждается в системном государственном решении.

Автор:
Ольга Опенько