На мосту Метро в Києві частково перекриють рух через ремонтні роботи

У Києві 11 червня з 10:00 до 17:00 частково обмежать рух транспорту на заїзді до транспортної розв’язки Набережного шосе з мосту Метро.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Ремонтні роботи у Києві

Обмеження руху пов’язані з проведенням ремонтних робіт, які виконуватимуть фахівці Печерського ШЕУ. Зокрема, на ділянці ремонтуватимуть колесовідбійну стрічку.

На час робіт рух транспорту здійснюватиметься однією смугою.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв завчасно планувати маршрут з урахуванням обмежень.

Фото: КМДА

Нагадаємо, у Тернопільській області на автомобільній дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече розпочали капітальний ремонт мосту та підходів до нього.