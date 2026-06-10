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На мосту Метро в Києві частково перекриють рух через ремонтні роботи
У Києві 11 червня з 10:00 до 17:00 частково обмежать рух транспорту на заїзді до транспортної розв’язки Набережного шосе з мосту Метро.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
Ремонтні роботи у Києві
Обмеження руху пов’язані з проведенням ремонтних робіт, які виконуватимуть фахівці Печерського ШЕУ. Зокрема, на ділянці ремонтуватимуть колесовідбійну стрічку.
На час робіт рух транспорту здійснюватиметься однією смугою.
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв завчасно планувати маршрут з урахуванням обмежень.
Нагадаємо, у Тернопільській області на автомобільній дорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече розпочали капітальний ремонт мосту та підходів до нього.