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Україна отримала протимінний корабель від Нідерландів (ФОТО)

протимінний корабель
Нідерланди передали Україні протимінний корабель у межах Коаліції морських спроможностей / Генштаб ЗСУ

Королівство Нідерланди передало Україні ще один протимінний корабель у межах Коаліції морських спроможностей: його назвали "Генічеськ".

Як пише Delo.ua, про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"У межах Коаліції морських спроможностей нідерландські партнери передали Військово-Морським Силам ЗС України шукач мін класу Alkmaar. Корабель назвали на честь однойменного рейдового тральщика, який був потоплений під час виконання завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу", – йдеться в матеріалі.

За словами Генштабу, корабель посилить українські спроможності у протимінній боротьбі, а також пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін.

Фото 2 — Україна отримала протимінний корабель від Нідерландів (ФОТО)
Фото 3 — Україна отримала протимінний корабель від Нідерландів (ФОТО)
Фото 4 — Україна отримала протимінний корабель від Нідерландів (ФОТО)

Так, наразі в арсеналі ВМС ЗСУ є 5 протимінних кораблів.

Раніше Україна отримала від Нідерландів протимінний тральщик Zr.Ms. Makkum класу Alkmaar.

 Чотири попередні передали Велика Британія, Бельгія та Нідерланди: "Черкаси", "Чернігів", (клас Sandown) "Маріуполь" і "Мелітополь" (клас Alkmaar).

Автор:
Світлана Манько