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Украина получила противоменный корабль от Нидерландов (ФОТО)

противоменный корабль
Нидерланды передали Украине противоменный корабль в рамках Коалиции морских возможностей / Генштаб ВСУ

Королевство Нидерланды передало Украине еще один противоменный корабль в рамках Коалиции морских возможностей: его назвали "Генически".

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщил   Генштаб ВСУ.

"В рамках Коалиции морских способностей нидерландские партнеры передали Военно-Морским Силам ВС Украины искатель мин класса Alkmaar. Корабль назвали в честь одноименного рейдового тральщика, который был утоплен во время выполнения задания, прикрывая собратьев из спецподразделения", – говорится в материале.

По словам Генштаба, корабль усугубит украинские способности в противоменной борьбе, а также поиске, выявлении и обезвреживании морских мин.

Фото 2 — Украина получила противоменный корабль от Нидерландов (ФОТО)
Фото 3 — Украина получила противоменный корабль от Нидерландов (ФОТО)
Фото 4 — Украина получила противоменный корабль от Нидерландов (ФОТО)

Так, в арсенале ВМС ВСУ есть 5 противоминных кораблей.

Ранее Украина получила от Нидерландов противоменный тральщик Zr.Ms. Makkum класса Alkmaar.

Четыре предыдущих передали Великобритания, Бельгия и Нидерланды: "Черкассы", "Чернигов", (класс Sandown) , "Мариуполь" и "Мелитополь" (класс Alkmaar).

Автор:
Светлана Манько