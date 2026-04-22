ВМС Украины получат пятый противоменный корабль: чем уникален тральщик "Геническ"

Украина получит от Нидерландов противоменный тральщик Zr.Ms Makkum класса Alkmaar. В составе Военно-морских сил судно будет называться "Геническ" в честь корабля, потерянного во время боевых действий в 2022 году у Кинбурнской косы.

О передаче корабля и подготовке экипажа стало известно во время визита президента Украины в город Флиссинген, где украинские моряки уже проходят обучение непосредственно на борту. Часть личного состава имеет боевой опыт, в частности, в морских операциях.

Тральщики класса Alkmaar предназначены для выявления и обезвреживания морских мин в прибрежных водах, защиты судоходства и безопасности военно-морских операций. Они также могут использоваться для разминирования акваторий перед десантными операциями и поиска затонувших объектов, представляющих угрозу.

Корабль имеет водоизмещение 543 тонны, длину 51,5 метра и экипаж до 38 человек. Максимальная скорость составляет около 13 узлов (24 км/ч). Силовая установка позволяет как совершать дальние переходы, так и выполнять точные маневры при работе в минноопасных районах.

Основой поиска является гидроакустическая станция, обнаруживающая подводные объекты. Для идентификации и уничтожения мин используются подводные беспилотники типа ROV, в частности, SeaFox, которые доставляют взрывной заряд непосредственно к цели. Корпус кораблей изготовлен из стеклопластика, что снижает риск взрыва на минах с магнитными детонаторами.

Передача "Геническая" станет уже пятым противоменным кораблем в составе будущего минного флота Украины. Четыре предыдущих передали Великобритания, Бельгия и Нидерланды: "Черкассы", "Чернигов", (класс Sandown) , "Мариуполь" и "Мелитополь" (класс Alkmaar).

Татьяна Гойденко