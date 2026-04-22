ВМС України отримають п’ятий протимінний корабель: чим унікальний тральщик "Генічеськ"

Україна отримає від Нідерландів протимінний тральщик Zr.Ms. Makkum класу Alkmaar. У складі Військово-морських сил судно буде називатися “Генічеськ” на честь корабля, втраченого під час бойових дій у 2022 році біля Кінбурнської коси.

Про передачу корабля та підготовку екіпажу стало відомо під час візиту президента України до міста Фліссінген, де українські моряки вже проходять навчання безпосередньо на борту. Частина особового складу має бойовий досвід, зокрема в морських операціях.

Тральщики класу Alkmaar призначені для виявлення та знешкодження морських мін у прибережних водах, захисту судноплавства та забезпечення безпеки військово-морських операцій. Вони також можуть використовуватися для розмінування акваторій перед десантними операціями та пошуку затонулих об’єктів, які становлять загрозу.

Корабель має водотоннажність 543 тонни, довжину 51,5 метра та екіпаж до 38 осіб. Максимальна швидкість становить близько 13 вузлів (24 км/год). Силова установка дозволяє як здійснювати далекі переходи, так і виконувати точні маневри під час роботи в мінно небезпечних районах.

Основою пошуку є гідроакустична станція, яка виявляє підводні об’єкти. Для ідентифікації та знищення мін використовуються підводні безпілотники типу ROV, зокрема SeaFox, які доставляють вибуховий заряд безпосередньо до цілі. Корпус кораблів виготовлений зі склопластику, що знижує ризик підриву на мінах із магнітними детонаторами.

Передача "Генічеська" стане вже п’ятим протимінним кораблем у складі майбутнього мінного флоту України.  Чотири попередні передали Велика Британія, Бельгія та Нідерланди: "Черкаси", "Чернігів", (клас Sandown) "Маріуполь" і "Мелітополь" (клас Alkmaar).

Автор:
Тетяна Гойденко