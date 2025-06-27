Поповнення флоту: Україна одержала тральщики "Маріуполь" та "Мелітополь" (ФОТО)

Бельгія та Нідерланди передали Військово-морським силам України два тральщики -шукачі мін класу Alkmaar "Маріуполь" та "Мелітополь".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.

Зазначається, що передача кораблів відбулася на військово-морській базі Зебрюгге в Бельгії, однак з міркувань безпеки про подію повідомили вже постфактум.

Бельгія та Нідерланди передали України тральщики-шукачі мін - BNS Narcis та Zr.Ms. Vlaardingen.

Zr.Ms. Vlaardingen дістав назву "Мелітополь", а BNS Narcis - "Маріуполь". Україна до кінця року також матиме ще один тральщик - Zr.Ms. Makkum, який буде перейменований на "Генічеськ". Всі ці міста нині незаконно окуповані російським агресором.

Ще до передачі кораблів українські екіпажі пройшли інтенсивну підготовку. Їм допомагали бельгійські та нідерландські інструктори, техніки та ремонтні бригади.

"Мінні тральщики починають новий розділ — під новим прапором і з новою місією", — заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс, наголосивши на важливості морської безпеки та свободи судноплавства".

Характеристики суден

Alkmaar (Tripartite) – це клас мінних тральщиків, розроблений спільно в інтересах Бельгії, Франції та Нідерландів на основі французьких кораблів типу Circе. Усього для трьох флотів у 1980-1990-х роках було побудовано 35 кораблів.

Три країни будували власні корпуси, але кожна з них відповідала за певні компоненти суден: Франція надала протимінні комплекси та електронні системи, Нідерланди подбали про силові установки, а Бельгія поставила системи генерування електроенергії.

У Королівському флоті Нідерландів кораблі класу Alkmaar спочатку мали подібну до бельгійської та французької версій конструкцію – зі стандартною водотоннажністю 520 тонн, проте пізніше вона зросла до 571 тонни, а потім і до 630 тонн.

Для нідерландських тральщиків демонтували заплановані 20-мм гармати, залишивши лише три 12,7-мм кулемети.

До екіпажу судна входять 4 офіцери, 15 людей сержантського складу та ще 17 – рядового складу.

Із 2003 року мінні тральщики почали модернізувати – встановили вдосконалену електроніку, включаючи систему бойових даних Atlas Elektronik INCMS, пише "Мілітарний".

Також встановили гідролокатор Thales 2022 Mk III та системи ідентифікації та знешкодження мін Atlas Seafox і Double Eagle Mk III Mod 1 ROV.

Ці кораблі можуть не лише знаходити та знешкоджувати міни, а й бути логістичними суднами для транспортування вантажів і боєприпасів.

Також Велика Британія планує закупити для ВМС України два кораблі Королівських ВМС. Вони оснащені тралами для пошуку та знешкодження мін, а також мають зенітне та протичовнове озброєння.