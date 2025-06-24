Нідерланди підписали контракти на виробництво 600 тисяч українських дронів для України в межах ініціативи "Лінія дронів" з постачанням уже в цьому році.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, ці контракти є частиною нового пакету допомоги Нідерландів на суму понад 675 мільйонів євро. Також передбачено постачання 100 додаткових радарів для виявлення БПЛА та техніки для евакуації поранених.

Умєров подякував Нідерландам та особисто міністру оборони Рубену Брекельмансу за підтримку.

Нідерланди нададуть Україні новий пакет військової допомоги на €175 млн

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 24 червня оголосив про надання Україні чергового пакета військової допомоги на загальну суму 175 мільйонів євро

Новий пакет військової допомоги включатиме антидронові радари та 20 безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених.

Крім цього, Нідерланди додатково виділяють 80 млн євро на безпілотники у межах міжнародної "коаліції дронів". Раніше країна вже оголосила про інвестиції в розмірі 20 млн євро у цей проєкт.

Пакет підтримки доповнює нещодавно оголошену військову допомогу Україні на суму 400 мільйонів євро. Він включає понад 100 суден - патрульні катери, транспортні катери, перехоплювачі, кораблі спеціальних операцій, а також морські дрони.

"Жорстокі російські авіаудари підкреслюють важливість нашої постійної підтримки України. Ми підписали контракти з українськими компаніями на виробництво 600 тисяч дронів. Я також оголошую про новий пакет підтримки на суму 175 мільйонів євро: з радарними системами, безпілотними апаратами та дронами", – підкреслив Брекельсман.

Зауважимо, Нідерланди з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну здійснюють активну підтримку як фінансово, так і шляхом передачі озброєння.

Країна наразі бере активну участь у коаліції дронів, а загальні інвестиції в розвиток дронів, їх закупівлю та розгортання виробництва для України перевищили 1 мільярд євро.

На масштабний проєкт з розробки безпілотників для України уряд Нідерландів виділяє 500 млн євро.

Також інвестиційна компанія NUNC Capital з Нідерландів оголосила про запуск нового венчурного фонду, який планує вкласти €20 мільйонів у розвиток оборонних технологій defense tech в Україні.