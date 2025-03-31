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Нідерланди виділяють 500 млн євро на масштабний проєкт з виробництва дронів в Україні
На масштабний проєкт з розробки безпілотників для України уряд Нідерландів виділяє 500 млн євро. Ще 2 млрд євро невідкладної підтримки буде надано у вигляді засобів протиповітряної оборони, боєприпасів та морського обладнання.
Про це повідомляє Міноборони Нідерландів.
Зазначається, що в межах підтримки України з боку Нідерландів країна виділить 500 мільйонів євро, які будуть спрямовані на проєкт «Лінія дронів» та допоможуть Україні налагодити виробництво безпілотників різного типу.
Під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим міністр оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом і оголосив про виділення 2 млрд євро невідкладної підтримки. Окрім анонсованих безпілотників, прискорену підтримку буде надано у вигляді засобів протиповітряної оборони, боєприпасів та морського обладнання. Крім того, було підписано угоду про посилення співпраці між промисловістю двох країн.
"Важливо було оголосити, що ми надаємо Україні 2 млрд євро у вигляді прискореної допомоги, що включає проєкт безпілотників вартістю 500 млн євро. Ці безпілотники змінять ситуацію на полі бою і буквально врятують життя. Під час свого нещодавнього візиту до Нідерландів міністр Умєров просив про це особливо. Це зміцнює позицію України на фронті та за столом переговорів", - наголоси Брекельманс.
Як повідомив своєю чергою Умєров, серед ключових тем перемовин були посилення безпеки у повітрі й на морі та співпраця в оборонно-промисловому секторі.
Він зауважив, що Нідерланди з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну здійснюють активну підтримку як фінансово, так і шляхом передачі озброєння.
Країна наразі бере активну участь у коаліції дронів, а загальні інвестиції в розвиток дронів, їх закупівлю та розгортання виробництва для України перевищили 1 мільярд євро.
Також інвестиційна компанія NUNC Capital з Нідерландів оголосила про запуск нового венчурного фонду, який планує вкласти €20 мільйонів у розвиток оборонних технологій defense tech в Україні.