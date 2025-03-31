Нидерланды выделяют 500 млн евро на масштабный проект по производству дронов в Украине

На масштабный проект по разработке беспилотников для Украины правительство Нидерландов выделяет 500 млн. евро. Еще 2 млрд евро неотложной поддержки будет предоставлено в виде средств противовоздушной обороны, боеприпасов и морского оборудования.

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Об этом сообщает Минобороны Нидерландов.

В рамках поддержки Украины со стороны Нидерландов страна выделит 500 миллионов евро, которые будут направлены на проект «Линия дронов» и помогут Украине наладить производство беспилотников разного типа.

В ходе встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым министр обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом и объявил о выделении 2 млрд евро неотложной поддержки. Кроме анонсированных беспилотников, ускоренная поддержка будет оказана в виде средств противовоздушной обороны, боеприпасов и морского оборудования. Кроме того, было подписано соглашение об усилении сотрудничества между промышленностью двух стран.

"Важно было объявить, что мы предоставляем Украине 2 млрд евро в виде ускоренной помощи, включающей проект беспилотников стоимостью 500 млн евро. Эти беспилотники изменят ситуацию на поле боя и буквально спасут жизнь. Это укрепляет позицию Украины на переговорах", - подчеркнул Брекельманс.

Как сообщил в свою очередь Умеров, среди ключевых тем переговоров были усиление безопасности в воздухе и на море и сотрудничество в оборонно-промышленном секторе.

Он отметил, что Нидерланды с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину оказывают активную поддержку, как финансово, так и путем передачи вооружения.

Страна сейчас активно участвует в коалиции дронов, а общие инвестиции в развитие дронов, их закупку и развертывание производства для Украины превысили 1 миллиард евро.

Также инвестиционная компания NUNC Capital из Нидерландов объявила о запуске нового венчурного фонда, который планирует вложить 20 миллионов евро в развитие оборонных технологий defense tech в Украине.