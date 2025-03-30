Нидерландская компания инвестирует €20 миллионов в украинский defense tech

Инвестиционная компания NUNC Capital из Нидерландов объявила о запуске нового венчурного фонда, который планирует вложить 20 миллионов евро в развитие оборонных технологий defense tech в Украине.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Проект под названием Forward Operating Base будет работать в Украине и сосредоточится на поддержке стартапов по стратегическим направлениям defense tech. В частности, финансирование будет направлено на разработки в сфере радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, связи и навигации в условиях отсутствия GPS, сенсорных технологий, а также создания smart-материалов.

По словам CEO NUNC Capital Брама Ооствогеля, обострение геополитической ситуации побудило компанию расширить деятельность в Украине. Инвесторы стремятся поддерживать местные стартапы, сотрудничать с ними и запускать новые инновационные решения.

"Мы хотим устранить критические пробелы в европейских оборонных технологиях, пользуясь быстрыми украинскими инновациями с поля боя. Это совпадает с последними вызовами в Европе, которые побуждают мобилизовать частное финансирование и лучше использовать финансовые инструменты", — заявил он.

Благодаря запуску нового венчурного проекта NUNC Capital намерена создать "стратегический мост" между украинской экосистемой оборонных инноваций и европейскими рынками. Компания реализует этот замысел через модель венчур-билдера – сочетание венчурного фонда и стартап-студии.

Такой подход позволяет создавать технологические бизнесы с нуля и поддерживать их на всех этапах развития, используя собственные финансовые и интеллектуальные ресурсы.

NUNC Capital специализируется на инвестициях в оборонные технологии с 2013 года. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме. Она является партнером сети European Defense Tech, организующей отраслевые хакатоны в Европе, а также входит в украинскую оборонную платформу Brave1. Кроме того, NUNC Capital сотрудничает с Министерством обороны Украины.

В течение полномасштабной войны в Украине стремительно начал развиваться рынок оборонных технологий Defense tech. Появилось более 1500 компаний, занимающихся производством беспилотников, ракет, роботизированных систем, средств радиоэлектронной борьбы и других инновационных решений для оборонного сектора.