- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Нидерландская компания инвестирует €20 миллионов в украинский defense tech
Инвестиционная компания NUNC Capital из Нидерландов объявила о запуске нового венчурного фонда, который планирует вложить 20 миллионов евро в развитие оборонных технологий defense tech в Украине.
Об этом говорится в сообщении компании.
Проект под названием Forward Operating Base будет работать в Украине и сосредоточится на поддержке стартапов по стратегическим направлениям defense tech. В частности, финансирование будет направлено на разработки в сфере радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, связи и навигации в условиях отсутствия GPS, сенсорных технологий, а также создания smart-материалов.
По словам CEO NUNC Capital Брама Ооствогеля, обострение геополитической ситуации побудило компанию расширить деятельность в Украине. Инвесторы стремятся поддерживать местные стартапы, сотрудничать с ними и запускать новые инновационные решения.
"Мы хотим устранить критические пробелы в европейских оборонных технологиях, пользуясь быстрыми украинскими инновациями с поля боя. Это совпадает с последними вызовами в Европе, которые побуждают мобилизовать частное финансирование и лучше использовать финансовые инструменты", — заявил он.
Благодаря запуску нового венчурного проекта NUNC Capital намерена создать "стратегический мост" между украинской экосистемой оборонных инноваций и европейскими рынками. Компания реализует этот замысел через модель венчур-билдера – сочетание венчурного фонда и стартап-студии.
Такой подход позволяет создавать технологические бизнесы с нуля и поддерживать их на всех этапах развития, используя собственные финансовые и интеллектуальные ресурсы.
NUNC Capital специализируется на инвестициях в оборонные технологии с 2013 года. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме. Она является партнером сети European Defense Tech, организующей отраслевые хакатоны в Европе, а также входит в украинскую оборонную платформу Brave1. Кроме того, NUNC Capital сотрудничает с Министерством обороны Украины.
В течение полномасштабной войны в Украине стремительно начал развиваться рынок оборонных технологий Defense tech. Появилось более 1500 компаний, занимающихся производством беспилотников, ракет, роботизированных систем, средств радиоэлектронной борьбы и других инновационных решений для оборонного сектора.