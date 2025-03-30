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Нідерландська компанія інвестує €20 мільйонів в український defense tech
Інвестиційна компанія NUNC Capital з Нідерландів оголосила про запуск нового венчурного фонду, який планує вкласти €20 мільйонів у розвиток оборонних технологій defense tech в Україні.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Проєкт під назвою Forward Operating Base працюватиме в Україні та зосередиться на підтримці стартапів у стратегічних напрямках defense tech. Зокрема, фінансування буде спрямоване на розробки у сфері радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, зв’язку та навігації в умовах відсутності GPS, сенсорних технологій, а також на створення smart-матеріалів.
За словами CEO NUNC Capital Брама Ооствогеля, загострення геополітичної ситуації спонукало компанію розширити діяльність в Україні. Інвестори прагнуть підтримувати місцеві стартапи, співпрацювати з ними та запускати нові інноваційні рішення.
"Ми хочемо усунути критичні прогалини в європейських оборонних технологіях, користуючись швидкими українськими інноваціями з поля бою. Це збігається з останніми викликами в Європі, які спонукають мобілізувати приватне фінансування та краще використовувати наявні фінансові інструменти", — заявив він.
Завдяки запуску нового венчурного проєкту NUNC Capital має намір створити "стратегічний міст" між українською екосистемою оборонних інновацій та європейськими ринками. Компанія реалізує цей задум через модель венчур-білдера — поєднання венчурного фонду та стартап-студії.
Такий підхід дозволяє створювати технологічні бізнеси з нуля та підтримувати їх на всіх етапах розвитку, використовуючи власні фінансові та інтелектуальні ресурси.
NUNC Capital
спеціалізується на інвестиціях у оборонні технології з 2013 року. Штаб-квартира
компанії розташована в Амстердамі. Вона є партнером мережі European
Defense Tech, яка організовує галузеві хакатони в Європі, а також входить до української оборонної платформи Brave1. Крім того, NUNC Capital співпрацює з Міністерством оборони України.
Додамо, протягом повномасштабної війни в Україні стрімко почав розвиватися ринок оборонних технологій defense tech. З’явилося понад 1 500 компаній, які займаються виробництвом безпілотників, ракет, роботизованих систем, засобів радіоелектронної боротьби та інших інноваційних рішень для оборонного сектору.