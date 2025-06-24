Нидерланды подписали контракты на производство 600 тысяч украинских дронов для Украины в рамках инициативы "Линия дронов" со снабжением уже в этом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, эти контракты являются частью нового пакета помощи Нидерландам на сумму более 675 миллионов евро. Также предусмотрена поставка 100 дополнительных радаров для обнаружения БПЛА и техники для эвакуации раненых.

Умеров поблагодарил Нидерландов и лично министра обороны Рубена Брекельманса за поддержку.

Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на €175 млн

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс 24 июня объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на общую сумму 175 миллионов евро.

Новый пакет военной помощи будет включать в себя антидроновые радары и 20 беспилотных модульных машин Ermine CASEVAC для эвакуации раненых.

Кроме того, Нидерланды дополнительно выделяют 80 млн евро на беспилотники в рамках международной "коалиции дронов". Ранее страна уже объявила об инвестициях в размере 20 млн. евро в этот проект.

Пакет поддержки дополняет недавно объявленную ввоенную помощь Украине на сумму 400 миллионов евро. Он включает более 100 судов – патрульные катера, транспортные катера, перехватчики, корабли специальных операций, а также морские дроны.

"Жестокие российские авиаудары подчеркивают важность нашей постоянной поддержки Украины. Мы подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов. Я также объявляю о новом пакете поддержки на сумму 175 миллионов евро: с радарными системами, беспилотными аппаратами и дронами", – подчеркнул Брекельсман.

Отметим, что Нидерланды с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину осуществляют активную поддержку как финансово, так и путем передачи вооружения.

Страна сейчас активно участвует в коалиции дронов, а общие инвестиции в развитие дронов, их закупку и развертывание производства для Украины превысили 1 миллиард евро.

На масштабный проект по разработке беспилотников для Украины правительство Нидерландов выделяет 500 млн. евро.

Также инвестиционная компания NUNC Capital из Нидерландов объявила о запуске нового венчурного фонда, который планирует вложить 20 миллионов евро в развитие оборонных технологий defense tech в Украине.