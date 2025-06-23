Новая Зеландия выделила Украине деньги: сколько и на что они пойдут

Правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете поддержки Украины в размере 16 млн новозеландских долларов (свыше $9,4 млн).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу правительства Новой Зеландии.

Отмечается, что пакет включает как военную, так и гуманитарную помощь.

"Масштабы потребностей остаются огромными. Россия продолжает целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры. Мы не можем оставаться в стороне", — заявил премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон.

Куда пойдут деньги

В частности, 4 миллиона NZD ($2,3 млн) будут направлены в два международных фонда: фонд миссии НАТО по безопасности Украины (NSATU) и «Коалицию дронов», созданную под руководством Великобритании и Латвии.

"Оборона Украины имеет значение не только для Европы, но и для Индо-Тихоокеанского региона. Мы должны вместе поддерживать мировой порядок, основанный на правилах", — подчеркнул глава МИД Уинстон Питерс.

Сообщается, что еще 7 миллионов NZD ($4,1 млн) пойдут на гуманитарную помощь пострадавшим общинам в Украине, а 1 миллион NZD ($593 тыс.) — для поддержки украинских беженцев, вынужденных покинуть страну из-за войны.

Напомним, новозеландская компания Syos Aerospace, специализирующаяся на производстве беспилотных летательных и надводных аппаратов, предоставит Украине дронов более чем на 40 миллионов долларов США в рамках оборонного соглашения с Великобританией.