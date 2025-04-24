Новая Зеландия будет поставлять Украине беспилотники более $40 млн: Syos Aerospace заключила контракт с Великобританией

Новозеландская компания Syos Aerospace, специализирующаяся на производстве беспилотных летательных и надводных аппаратов, предоставит Украине беспилотники более чем на 40 миллионов долларов США в рамках оборонного соглашения с Великобританией.

О подписании контракта объявил премьер-министр Великобритании Кейр Стармер во время встречи со своим новозеландским коллегой Кристофером Луксоном в Лондоне, пишет The Rost.

Соглашение предусматривает поставку беспилотных военных транспортных средств для нужд Вооруженных сил Украины на общую сумму 30 миллионов фунтов стерлингов (свыше 67 миллионов новозеландских долларов или $40 млн).

Контракт уже создал 45 новых рабочих мест на британской производственной площадке компании в городе Фарехем (Гэмпшир), а также задействовал еще девять компаний-субподрядчиков в Великобритании.

Syos Aerospace располагает производственными мощностями как в Тауранге (Новая Зеландия), так и в Англии. Основанная в 2021 году, компания производит как беспилотные вертолеты, так и надводные дроны.

О каких беспилотниках речь

Ее флагманская модель – беспилотный вертолет SA200 – имеет грузоподъемность 200 кг и может находиться в воздухе до двух часов. По техническим характеристикам он предназначен для работы в сложных условиях — имеет авиационные компоненты, несколько уровней резервирования, защиту от помех и шифрование данных.

Как пишет "Милитарный", если БпЛА оставить топливным баком большой дальности SA200 может выполнять миссии ISR или EW с дальностью почти 1000 км и более 8 часов работы. Автономный надводный дрон SM300 имеет грузоподъемность 300 кг и радиус действия 650 миль. По запросу SYOS может интегрировать в него различные системы.

Наземный беспилотник называется SG400 UGV. Это автономное транспортное средство с приводом 6x6 и возможностью устанавливать дополнительные гусеничные движители. Он способен перевозить тяжелые грузы и преодолевать большие расстояния на высоких скоростях. Грузоподъемность SG400 UGV составляет 500 кг, дальность хода – до 230 кг.

Напомним, в марте Великобритания заключила контракт с англо-американской оборонной компанией Anduril на поставку Вооруженным силам Украины ударных беспилотников Altius 600 м и Altius 700 м.