Нова Зеландія постачатиме Україні безпілотники на понад $40 млн: Syos Aerospace уклала контракт із Великою Британією

Новозеландська компанія Syos Aerospace, яка спеціалізується на виробницттві безпілотних літальних і надводних апаратів, надасть Україні безпілотники на понад 40 мільйонів доларів США в межах оборонної угоди з Великою Британією.

Про підписання контракту оголосив прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер під час зустрічі зі своїм новозеландським колегою Крістофером Луксоном у Лондоні, пише Тhe Рost.

Угода передбачає постачання безпілотних військових транспортних засобів для потреб Збройних сил України на загальну суму 30 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 67 мільйонів новозеландських доларів чи $40 млн).

Контракт вже створив 45 нових робочих місць на британському виробничому майданчику компанії в місті Фарехем (Гемпшир), а також задіяв ще дев’ять компаній-субпідрядників у Великій Британії.

Syos Aerospace має виробничі потужності як у Тауранзі (Нова Зеландія), так і в Англії. Заснована у 2021 році, компанія виробляє як безпілотні гелікоптери, так і надводні дрони.

Про які безпілотники мова

Її флагманська модель — безпілотний вертоліт SA200 — має вантажопідйомність 200 кг і може перебувати в повітрі до двох годин. За технічними характеристиками, він призначений для роботи у складних умовах — має авіаційні компоненти, кілька рівнів резервування, захист від перешкод і шифрування даних.

Як пише "Мілітарний", якщо БпЛА остастити паливним баком великої дальності SA200 може виконувати місії ISR або EW із дальністю майже 1000 км і понад 8 годин роботи. Автономний надводний дрон SM300 має вантажопідйомність в 300 кг і радіус дії 650 миль. За запитом SYOS може інтегрувати до нього різноманітні системи.

Наземний безпілотник називається SG400 UGV. Це автономний транспортний засіб з приводом 6×6 і можливістю встановлювати додаткові гусеничні рушії. Він здатний перевозити важкі вантажі та долати великі відстані на високих швидкостях. Вантажопід’єність SG400 UGV складає 500 кг, дальність ходу – до 230 кг.

Нагадаємо, у березні Велика Британія уклала контракт з англо-американською оборонною компанією Anduril на постачання Збройним силам України ударних безпілотників Altius 600 м та Altius 700 м.