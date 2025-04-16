Безпілотники для фронту: Міноборони профінансувало галузь вже на 104 млрд грн

Міністерство оборони України вже направило понад 104 млрд гривень українським виробникам безпілотників у 2024–2025 роках, підтверджуючи важливість дронів як ключового елементу технологічної переваги на полі бою.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Про контракти з виробниками

На сьогодні Агенція оборонних закупівель уклала контракти з 76 українськими виробниками безпілотних літальних апаратів .

Серед них:

36 виробників FPV-дронів ;

14 — коптерів-бомберів;

12 — розвідувальних дронів та "крил";

5 — deepstrike-дронів з радіусом дії понад 400 км;

5 — багаторазових ударних літаків;

3 — літаків-камікадзе малого радіусу:

1 — постачальник повітряних мішеней для потреб ППО.

Це забезпечує різноманіття технологій для підтримки оборонних потреб країни.

"Ці контракти — частина великої стратегії технологічного переозброєння Сил оборони і розвитку національного оборонного виробництва. Ми створюємо армію, здатну діяти мобільно, швидко і на крок попереду ворога", - наголосив Умєров.

Зауважимо, Міноборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.

Як повідомляв очільник Міноборони Рустем Умєров, у першому кварталі 2025 року АОЗ уклала контракти на понад 200 млрд грн. Відомство наразі фокусується на технологіях, які дають результат уже сьогодні. Насамперед, це безпілотники, РЕБ, наземні роботизовані комплекси. За цими напрямами вже підписано 279 контрактів на 77,2 млрд грн.