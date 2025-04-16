Беспилотники для фронта: Минобороны профинансировало отрасль уже на 104 млрд грн

Министерство обороны Украины уже направило более 104 млрд гривен украинским производителям беспилотников в 2024-2025 годах, подтверждая важность дронов как ключевого элемента технологического преимущества на поле боя.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

О контрактах с производителями

На сегодняшний день Агентство оборонных закупок заключило контракты с 76 украинскими производителями беспилотных летательных аппаратов .

Среди них:

36 производителей FPV-дронов;

14 — коптеров-бомберов;

12 — разведывательных дронов и "крыльев";

5 — deepstrike-дроны с радиусом действия более 400 км;

5 — многоразовых ударных самолетов;

3 – самолетов-камикадзе малого радиуса:

1 — поставщик воздушных мишеней для нужд ПВО.

Это обеспечивает разнообразие технологий для поддержки оборонных потребностей страны.

"Эти контракты — часть большой стратегии технологического перевооружения Сил обороны и развития национального оборонного производства. Мы создаем армию, способную действовать мобильно, быстро и на шаг впереди врага", — подчеркнул Умеров.

Отметим, что Минобороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.

Как сообщал глава Минобороны Рустем Умеров, в первом квартале 2025 года АОЗ заключила контракты более чем на 200 млрд грн. Ведомство фокусируется на технологиях, которые дают результат уже сегодня. В первую очередь, это беспилотники, РЭБ, наземные роботизированные комплексы. По этим направлениям уже подписано 279 контрактов на 77,2 млрд. грн.