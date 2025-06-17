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Дроны, вертолеты и боеприпасы: Канада анонсировала $1,5 млрд на оборону Украины

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Канада предоставляет Украине военную помощь на $1,5 миллиарда

Канада объявила о выделении Украине нового пакета оборонной помощи на сумму 2 миллиарда канадских долларов, что составляет около 1,5 миллиарда долларов США.

Как пишет Delo.ua, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни перед встречей с президентом Владимиром Зеленским во время саммита G7.

"Мы оказываем дополнительную военную помощь: дроны, вертолеты, различные боеприпасы. В общей сложности речь идет о более чем 2 млрд долларов прямой военной помощи Украине", — подчеркнул Карни.

Кроме того, Канада существенно расширяет санкции против России. Премьер-министр отметил, что санкции будут введены против нескольких человек и более 40 учреждений в России и других странах, помогающих обходить уже существующие ограничения. Также под ограничения попадут более 200 судов "теневого флота".

Также он анонсировал предоставление Украине 2 млрд дол. ссуды по кредиту, который будет покрываться процентами с замороженным российским средством.

"Это наш вклад. Мы будем работать с европейскими и другими союзниками, чтобы они тоже приложились, и мы четко показали, что наша поддержка будет оставаться непоколебимой, пока украинцы не получат справедливый мир", — подытожил Карни.

Напомним, за последние три года Украина получила более 133 млрд долларов США международной финансовой помощи. Канада и Германия являются одними из лидеров в поддержке Украины с начала войны по всем возможным направлениям.

Автор:
Татьяна Бессараб