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Дрони, гелікоптери та боєприпаси: Канада анонсувала $1,5 млрд на оборону України
Канада оголосила про виділення Україні нового пакету оборонної допомоги на суму 2 мільярди канадських доларів, що становить близько 1,5 мільярда доларів США.
Як пише Delo.ua, з посиланням на Укрінформ, про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні перед зустріччю із Президентом Володимиром Зеленським під час саміту G7.
“Ми надаємо додаткову військову допомогу: дрони, гелікоптери, різні боєприпаси. Загалом ідеться про понад 2 млрд доларів прямої військової допомоги Україні”, - наголосив Карні.
Окрім цього, Канада суттєво розширює санкції проти Росії. Прем'єр-міністр зазначив, що санкції будуть запроваджені проти кількох осіб та понад 40 установ у Росії та інших країнах, які допомагають обходити вже існуючі обмеження. Також під обмеження потраплять понад 200 суден "тіньового флоту".
Також він анонсував надання Україні 2 млрд дол. позики по кредиту, який покриватиметься відсотками із замороженим російських коштів.
"Це - наш внесок. Ми працюватимемо із європейськими й іншими союзниками, аби вони теж доклалися, і ми чітко показали, що наша підтримка залишатиметься непохитною, поки українці не отримають справедливий мир", - підсумував Карні.
Нагадаємо, протягом останніх трьох років Україна отримала понад 133 млрд доларів США міжнародної фінансової допомоги. Канада та Німеччина є одними з лідерів у підтримці України з початку війни в усіх можливих напрямах.