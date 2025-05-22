Масштабная поддержка: Украина получила от партнеров более $133 млрд помощи за три года

За последние три года Украина получила более 133 млрд долларов США международной финансовой помощи. Канада и Германия являются одними из лидеров в поддержке Украины с начала войны по всем возможным направлениям.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, это позволило правительству сохранить макрофинансовую стабильность в условиях полномасштабной войны, гарантировать выплаты зарплат педагогам, медикам, государственным служащим, пенсиям и социальным пособиям наиболее уязвимым слоям населения.

Во время встречи с Министром финансов Канады Франсуа-Филиппом Шампанем и Вице-Канцлером, Министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем в рамках рабочего визита в Канаду он поблагодарил своих коллег за непоколебимую солидарность с Украиной и финансовую поддержку, которую партнеры оказали Правительству с начала российского.

Канада и Германия являются одними из лидеров в поддержке Украины с начала войны по всем возможным направлениям .

По данным Кильского института исследования мировой экономики, помощь от Германии является второй по размеру среди стран мира с начала полномасштабного вторжения РФ и достигла 17,3 млрд евро. Помощь Канады пятая по размеру в мире и составляет 10,3 млрд евро .

Марченко отметил, что благодаря совместным усилиям Правительства Украины и международных партнеров бюджетные нужды во внешнем финансировании на текущий год – 39,3 млрд долларов США – полностью обеспечены.

Он выразил благодарность немецкому Правительству за поддержку финансового инструмента Ukraine Facility от ЕС на 2024-2027 годы в объеме 50 млрд евро .

Также Канада и Германия поддержали инициативу G7 ERA (помощь Украине за счет процентов от замороженных российских активов) в размере $50 млрд.

взнос Канады составляет 5 млрд канадских долларов (около $3,4 млрд). Украина получила первый транш – 2,5 млрд. канадских долларов.

(около $3,4 млрд). Украина получила первый транш – 2,5 млрд. канадских долларов. вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро (около $20 млрд).

В ведомстве сообщили, что Украина уже привлекла первый транш от Канады объемом 2,5 млрд. канадских долларов и четыре транша от ЕС объемом 6 млрд. евро. В рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine Украина получила от партнеров около 14,7 млрд долларов США. Привлеченные средства позволяют обеспечивать приоритетные расходы госбюджета за счет доходов от замороженных российских активов.

Напомним, финансирование в рамках инициативы ERA предполагает привлечение 50 млрд. долларов США от стран G7. Кредит предоставляется на 30 лет и будет обслуживаться за счет доходов от замороженных русских суверенных активов.