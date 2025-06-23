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Нова Зеландія виділила Україні гроші: скільки та на що вони підуть
Уряд Нової Зеландії оголосив про новий пакет підтримки України в розмірі 16 млн новозеландських доларів (понад $9,4 млн).
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу уряду Нової Зеландії.
Зазначається, що пакет включає як військову, так і гуманітарну допомогу.
“Масштаби потреб залишаються величезними. Росія продовжує цілеспрямоване знищення цивільної інфраструктури. Ми не можемо залишатися осторонь”, — заявив прем’єр-міністр Нової ЗеландіїКрістофер Лаксон.
Куди підуть гроші
Зокрема, 4 мільйони NZD ($2,3 млн) буде спрямовано до двох міжнародних фондів: фонду місії НАТО з безпекової допомоги Україні (NSATU) та «Коаліції дронів», створеної під керівництвом Великої Британії та Латвії.
“Оборона України має значення не лише для Європи, а й для Індо-Тихоокеанського регіону. Ми маємо разом підтримувати світовий порядок, заснований на правилах”, — наголосив глава МЗС Вінстон Пітерс.
Повідомляється, що ще 7 мільйонів NZD ($4,1 млн) підуть на гуманітарну допомогу постраждалим громадам в Україні, а 1 мільйон NZD ($593 тис.) — для підтримки українських біженців, які були змушені залишити країну через війну.
Нагадаємо, новозеландська компанія Syos Aerospace, яка спеціалізується на виробництві безпілотних літальних і надводних апаратів, надасть Україні дронів на понад 40 мільйонів доларів США в межах оборонної угоди з Великою Британією.