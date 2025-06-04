Украина получит рекордную безопасность: итоги "Рамштайна-28"

Украина получит рекордную помощь в безопасности в 2025 году. В ходе 28-го заседания Контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" объявили новые пакеты поддержки на миллиарды долларов, включая дроны, системы ПВО, вооружение и подготовку военных.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Рустема Умерова.

Партнеры Украины подтвердили непоколебимую поддержку в борьбе против российской агрессии, а Умеров заявил, что в этом году объемы международной помощи безопасности превысят показатели всех предыдущих лет с начала полномасштабного вторжения.

Среди ключевых результатов встречи – объявление новых пакетов помощи со стороны ведущих стран-партнеров.

Великобритания объявила о выделении рекордных 350 миллионов фунтов на поставку беспилотников, что позволит Украине получить 100 тысяч дронов в течение 2025 года. Общая сумма британской военной поддержки в 2025 году составит 4,5 миллиарда фунтов, из которых 247 миллионов будут направлены на подготовку украинских военных.

Германия одобрила новый пакет военной помощи в 5 миллиардов евро, решение уже утвердил Бундестаг. В него входит финансирование производства дальнобойного вооружения на территории Украины, а также передача систем ПВО, оружия и боеприпасов.

Нидерланды окажут помощь на сумму 400 миллионов евро. Она включает противоменный корабль, катера и морские дроны. Бельгия заявила о долгосрочной инициативе — ежегодной помощи Украине в размере 1 миллиарда евро до 2029 года, а также передаст Украине еще один противоменный корабль.

Норвегия выделяет 700 миллионов долларов на дроны с фокусом в поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса, а также 50 миллионов долларов на фонд NSATU Trust Fund.

Канада объявила о предоставлении 45 миллионов долларов на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы, IT-решений и бронированных машин Coyote и Bison.

Швеция присоединилась к усилиям, выделив 440 миллионов евро на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.

"Мир в Украине должен быть справедливым, длительным и защищенным международным единством. Вместе мы работаем над достижением этого" , — подчеркнул Рустем Умеров, поблагодарив всех партнеров за поддержку.

Добавим, что во время прошедшего заседания Контактной группы международные партнеры обещали Украине оказать военную помощь на сумму более 21 миллиарда евро.