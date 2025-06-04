Україна отримає рекордну безпекову допомогу: підсумки "Рамштайну-28"

Україна отримає рекордну безпекову допомогу у 2025 році. Під час 28-го засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" оголосили нові пакети підтримки на мільярди доларів, включно з дронами, системами ППО, озброєнням і підготовкою військових.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Рустема Умєрова.

Партнери України підтвердили непохитну підтримку у боротьбі проти російської агресії, а Умєров заявив, що цьогоріч обсяги міжнародної безпекової допомоги перевищать показники всіх попередніх років з початку повномасштабного вторгнення.

Серед ключових результатів зустрічі — оголошення нових пакетів допомоги з боку провідних країн-партнерів.

Велика Британія оголосила про виділення рекордних 350 мільйонів фунтів на постачання безпілотників, що дозволить Україні отримати 100 тисяч дронів протягом 2025 року. Загальна сума британської військової підтримки у 2025 році сягне 4,5 мільярда фунтів, з яких 247 мільйонів спрямують на підготовку українських військових.

Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро, рішення вже затвердив Бундестаг. До нього входить фінансування виробництва далекобійного озброєння на території України, а також передача систем ППО, зброї та боєприпасів.

Нідерланди нададуть допомогу на суму 400 мільйонів євро. Вона включає протимінний корабель, катери та морські дрони. Бельгія заявила про довгострокову ініціативу — щорічну допомогу Україні в розмірі 1 мільярд євро до 2029 року, а також передасть Україні ще один протимінний корабель.

Норвегія виділяє 700 мільйонів доларів на дрони з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу, а також 50 мільйонів доларів на фонд NSATU Trust Fund.

Канада оголосила про надання 45 мільйонів доларів на закупівлю дронів, засобів радіоелектронної боротьби, IT-рішень та броньованих машин Coyote і Bison.

Швеція приєдналася до зусиль, виділивши 440 мільйонів євро на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України.

"Мир в Україні має бути справедливим, тривалим і захищеним міжнародною єдністю. Разом ми працюємо над досягненням цього", — наголосив Рустем Умєров, подякувавши усім партнерам за підтримку.

Додамо, що під час минулого засідання Контактної групи міжнародні партнери обіцяли Україні надати військову допомоги на суму понад 21 мільярд євро.