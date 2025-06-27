Пополнение флота: Украина получила тральщики "Мариуполь" и "Мелитополь" (ФОТО)

Бельгия и Нидерланды передали Военно-морским силам Украины два тральщика -искатели мин класса Alkmaar "Мариуполь" и "Мелитополь"

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.

Отмечается, что передача кораблей состоялась на военно-морской базе Зебрюгге в Бельгии, однако по соображениям безопасности о происшествии сообщили постфактум.

Бельгия и Нидерланды передали Украине тральщики-искатели мин – BNS Narcis и Zr.Ms. Vlaardingen.

Zr.Ms. Vlaardingen получил название "Мелитополь", а BNS Narcis — "Мариуполь" также будет иметь еще один тральщик — Zr.Ms.

Еще до передачи кораблей украинские экипажи прошли интенсивную подготовку. Им помогали бельгийские и нидерландские инструкторы, техники и бригады.

"Менные тральщики начинают новый раздел — под новым флагом и с новой миссией", — заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, отметив важность морской безопасности и свободы судоходства".

Характеристики судов

Alkmaar (Tripartite) – это класс минных тральщиков, разработанный в интересах Бельгии, Франции и Нидерландов на основе французских кораблей типа Circе. Всего для трех флотов в 1980–1990-х годах было построено 35 кораблей.

Три страны строили собственные корпуса, но каждая из них отвечала за определенные компоненты судов: Франция предоставила противоминные комплексы и электронные системы, Нидерланды позаботились о силовых установках, а Бельгия поставила системы генерирования электроэнергии.

В Королевском флоте Нидерландов корабли класса Alkmaar сначала имели подобную бельгийскую и французскую версии конструкцию – со стандартным водоизмещением 520 тонн, однако позже она выросла до 571 тонны, а затем и до 630 тонн.

Для нидерландских тральщиков демонтировали запланированные 20-мм пушки, оставив всего три 12,7-мм пулемета.

В экипаж судна входят 4 офицера, 15 человек сержантского состава и еще 17 – рядового состава.

С 2003 года минные тральщики начали модернизировать – установили усовершенствованную электронику, включая систему боевых данных Atlas Elektronik INCMS, пишет "Милитарный".

Также установили гидролокатор Thales 2022 Mk III и системы идентификации и обезвреживания мин Atlas Seafox и Double Eagle Mk III Mod 1 ROV.

Эти корабли могут не только находить и обезвреживать мины, но и логистическими судами для транспортировки грузов и боеприпасов.

Также Великобритания планирует закупить для ВМС Украины два корабля Королевских ВМС. Они оснащены тралами для поиска и обезвреживания мин, а также зенитное и противолодочное вооружение.