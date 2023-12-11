Великобританія передасть Україні кораблі для знешкодження мін

Велика Британія надасть Україні протимінні кораблі класу Sandown і транспортні засоби для зміцнення її позицій у Чорному морі. Разом із Норвегією ці країни очолять нову морську коаліцію.

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Про це повідомляється на сайті Міноборони країни.

Міністр оборони Грант Шеппс підтвердив закупівлю для ВМС України двох кораблів Королівських ВМС. Вони оснащені тралами для пошуку та знешкодження мін, а також мають зенітне та протичовнове озброєння.

Згідно з умовами коаліції, Україна отримає довгострокову підтримку, включаючи навчання екіпажів, обладнання та підготовку інфраструктури. Це допоможе Україні трансформувати свій військово-морський флот, зробити його більш сумісним із західними союзниками, більш оперативно сумісним з НАТО та зміцнити безпеку в Чорному морі.

"Ці мінні мисливці нададуть Україні життєво важливий потенціал, який допоможе врятувати життя на морі та відкрити життєво важливі експортні маршрути, які були сильно обмежені після того, як Путін розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення", - сказав Шеппс.

Today it was announced that the UK and Norway will co-lead a Maritime Capability Coalition that will offer a blueprint for the development of Ukraine’s Navy. The re-building effort has begun with the UK providing new ships and equipment.

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🇬🇧🇺🇦🇳🇴 pic.twitter.com/VIGzBqjLf0 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 11, 2023

Згідно з повідомленням, нова морська коаліція тісно співпрацюватиме з Військово-морськими силами України та Міністерством оборони для розвитку ряду можливостей, включаючи швидке розвиток морських сил у Чорному морі, продовження розвитку Корпусу морської піхоти України та річкових патрульних кораблів для захисту прибережних районів. і внутрішні водні шляхи.

Під час останніх зустрічей Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" було погоджено, що коаліція складатиметься з 50 країн, і вона є частиною низки коаліцій із забезпечення можливостей для посилення операцій України в інших сферах, зокрема на суші та в повітрі.

Додамо, що 25 листопада, під час саміту Grain from Ukraine у Києві президент Володимир Зеленський заявив про наявність домовленості з кількома державами щодо передачі морських катерів для супроводження в Чорному морі суден, що йдуть тимчасовим гуманітарним коридором.

Нагадаємо, що після виходу РФ із "зернової угоди" рух суден до портів на морському узбережжі Одещини продовжує здійснюватися за тимчасовим гуманітарним коридором завдяки механізмам страхування військових ризиків.