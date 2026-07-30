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В Украине растет доля банкротств физлиц: на них приходится 45% дел

банкротство
В Украине растет доля банкротств физлиц / Depositphotos

Почти каждое второе дело о банкротстве, которое находится на рассмотрении хозяйственных судов Украины, касается физических лиц и ФЛП. По состоянию на июль 2026 г. таких дел было 2744, или 45% от общего количества, тогда как в отношении юридических лиц рассматривали 3363 дела.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство юстиции.

Всего в хозяйственных судах находится 6107 дел о банкротстве. Таким образом, юридические лица составляют 55% всех должников, а физические лица и предприниматели уже 45%.

За первое полугодие 2026 года суды открыли 1250 новых производств о банкротстве, а закрыли 767 дел.

Большинство должников находятся на стадии ликвидации — 76%. Еще 19% проходят процедуру распоряжения имуществом, а 5% санацию.

Отдельно в Украине начали применять механизм превентивной реструктуризации, позволяющий предприятиям договориться с кредиторами до полноценной процедуры банкротства. В настоящее время в такой процедуре находятся девять предприятий, еще для шести уже утверждены планы реструктуризации.

Введение превентивной реструктуризации связано с адаптацией украинского законодательства к нормам Европейского Союза, в частности, Директивы ЕС 2019/1023. Механизм предполагает урегулирование проблем с долгами до перехода предприятия к банкротству.

Заметим, что в Украине растет количество дел о неплатежеспособности физических лиц. По данным судебной статистики, в 2025 году хозяйственные суды возбудили 1371 дело, в то время как в 2024 году их было 962. Как работает процедура банкротства для граждан, в каких случаях можно обратиться в суд и какие последствия имеет признание человека банкротом.

Автор:
Татьяна Гойденко