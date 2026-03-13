- Категория
Банкротство физического лица в Украине: как законно урегулировать долги
В Украине растет количество дел о неплатежеспособности физических лиц. По данным судебной статистики, в 2025 году хозяйственные суды возбудили 1371 дело, в то время как в 2024 году их было 962. Как работает процедура банкротства для граждан, в каких случаях можно обратиться в суд и каковы последствия признания человека банкротом.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства юстиции.
Что такое неплатежеспособность
Неплатежеспособность – это состояние, когда человек не может выполнять свои денежные обязательства перед кредиторами в установленные сроки. Об угрозе неплатежеспособности идет речь тогда, когда существуют свидетельствующие обстоятельства: в течение следующих 12 месяцев лицо не сможет своевременно выполнять свои финансовые обязательства.
- Кто и когда может подать заявление
В отличие от процедуры банкротства юридических лиц, начать процесс признания неплатежеспособности физического лица может только сам человек.
Подать заявление в хозяйственный суд по месту жительства можно при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
- прекращение погашения кредитов или других обязательных платежей в размере более 50% ежемесячных обязательств в течение двух месяцев;
- отсутствие имущества, на которое может быть обращено взыскание, если меры исполнительной службы по его розыску оказались безрезультатными;
- наличие признаков опасности неплатежеспособности.
В то же время, хозяйственный суд может отказать в открытии производства. Это происходит при отсутствии оснований для начала процедуры, полного выполнения должником своих обязательств перед кредиторами, привлечения лица к административной или уголовной ответственности за неправомерные действия, связанные с неплатежеспособностью, или если лицо уже признавали банкротом в течение последних пяти лет.
- Какие документы необходимо подать
Вместе с заявлением в суд должник должен предоставить пакет документов, подтверждающих его финансовое и имущественное состояние. В частности, речь идет о:
- право на имущественное положение, в том числе в отношении членов семьи;
- список кредиторов и должников с указанием сумм задолженности;
- документы, подтверждающие доходы и трудовую деятельность;
- описание имущества вместе с подтверждающими документами;
- информацию о банковских счетах и счетах в других финансовых учреждениях;
- копии сделок о ценном имуществе, заключенных в течение последнего года.
Кроме того, заявитель должен подать предложения по урегулированию долгов – проект плана их реструктуризации.
- Открытие производства
Если нет оснований для отказа или возвращения заявления, суд не позднее пяти дней со дня его поступления выносит определение об открытии производства. В ней указывается дата подготовительного заседания — в течение 15 рабочих дней со дня постановления определения.
Суд назначает арбитражного управляющего, не являющегося представителем ни должника, ни кредиторов. Он осуществляет анализ финансового состояния должника, организует взаимодействие между должником и кредиторами, контролирует обоснованность требований кредиторов и соблюдение должником требований закона, в частности, принципа добросовестности, и отчитывается перед судом.
С момента открытия производства прекращается начисление штрафов и других финансовых санкций и вводится мораторий для удовлетворения требований кредиторов (кроме алиментов и возмещения ущерба).
Процедуры по делу о неплатежеспособности
1. Реструктуризация долгов
Процедура реструктуризации позволяет должнику изменять сроки и порядок выполнения обязательств, отсрочивать или рассрочить их, списывать часть долгов или передавать исполнение обязательств третьим лицам.
В плане реструктуризации указываются:
- сумма, выплаченная кредиторам;
- сумма, которая будет списана после выполнения плана;
- минимальная ежемесячная сумма для бытовых нужд должника и членов его семьи (не менее одного прожиточного минимума на человека);
- сумма ежемесячных обязательных платежей, например, алиментов.
Налоговый долг, возникший за три года до открытия производства, списывается.
Долги, не подлежащие реструктуризации:
- алименты;
- возмещение вреда здоровью или смерти;
- взносы на общеобязательное социальное страхование.
Если должник выполняет план реструктуризации, суд закрывает производство, а лицо освобождается от долгов согласно закону.
2. Погашение долгов
Если в течение 120 дней кредиторы не одобрили план реструктуризации, то вводится процедура погашения долгов через реализацию имущества должника.
Имущество, не подлежащее продаже:
- жилье как единственное место жительства семьи (квартира ≤60 м², жилой дом ≤120 м²) и другое имущество, на которое нельзя обратить взыскание;
- средства на счетах в пенсионных фондах и фондах соцстрахования
Если имущества недостаточно, долги числятся погашенными, не считая случаев, предусмотренных законом.
Долги, которые не списываются
После завершения процедуры не списываются:
- долги за уголовные правонарушения;
- алименты;
- другие личные обязанности, связанные с личностью должника.
Последствия банкротства
В течение 5 лет после признания банкротом:
- запрещено открывать новое производство о неплатежеспособности (кроме случая полного погашения долгов);
- должник должен в письменном виде сообщать о неплатежеспособности при заключении кредитных или залоговых договоров.
В течение 3 лет лицо не считается имеющим безупречную деловую репутацию.
Суд, закрывая производство, принимает решение об освобождении лица от долгов.
Эти процедуры применяются как к физическим лицам, так и к физическим лицам-предпринимателям.
Напомним, в Украине коммунальные службы начали массово судиться с гражданами по долгам за предоставленные услуги. Юристы фиксируют резкий рост количества соответствующих дел, которые все чаще доходят до судебного разбирательства.