Банкротство физического лица в Украине: как законно урегулировать долги

В Украине растет количество дел о неплатежеспособности физических лиц. По данным судебной статистики, в 2025 году хозяйственные суды возбудили 1371 дело, в то время как в 2024 году их было 962. Как работает процедура банкротства для граждан, в каких случаях можно обратиться в суд и каковы последствия признания человека банкротом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства юстиции.

Что такое неплатежеспособность

Неплатежеспособность – это состояние, когда человек не может выполнять свои денежные обязательства перед кредиторами в установленные сроки. Об угрозе неплатежеспособности идет речь тогда, когда существуют свидетельствующие обстоятельства: в течение следующих 12 месяцев лицо не сможет своевременно выполнять свои финансовые обязательства.

Кто и когда может подать заявление

В отличие от процедуры банкротства юридических лиц, начать процесс признания неплатежеспособности физического лица может только сам человек.

Подать заявление в хозяйственный суд по месту жительства можно при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

прекращение погашения кредитов или других обязательных платежей в размере более 50% ежемесячных обязательств в течение двух месяцев;

отсутствие имущества, на которое может быть обращено взыскание, если меры исполнительной службы по его розыску оказались безрезультатными;

наличие признаков опасности неплатежеспособности.

В то же время, хозяйственный суд может отказать в открытии производства. Это происходит при отсутствии оснований для начала процедуры, полного выполнения должником своих обязательств перед кредиторами, привлечения лица к административной или уголовной ответственности за неправомерные действия, связанные с неплатежеспособностью, или если лицо уже признавали банкротом в течение последних пяти лет.

Какие документы необходимо подать

Вместе с заявлением в суд должник должен предоставить пакет документов, подтверждающих его финансовое и имущественное состояние. В частности, речь идет о:

право на имущественное положение, в том числе в отношении членов семьи;

список кредиторов и должников с указанием сумм задолженности;

документы, подтверждающие доходы и трудовую деятельность;

описание имущества вместе с подтверждающими документами;

информацию о банковских счетах и счетах в других финансовых учреждениях;

копии сделок о ценном имуществе, заключенных в течение последнего года.

Кроме того, заявитель должен подать предложения по урегулированию долгов – проект плана их реструктуризации.

Открытие производства

Если нет оснований для отказа или возвращения заявления, суд не позднее пяти дней со дня его поступления выносит определение об открытии производства. В ней указывается дата подготовительного заседания — в течение 15 рабочих дней со дня постановления определения.

Суд назначает арбитражного управляющего, не являющегося представителем ни должника, ни кредиторов. Он осуществляет анализ финансового состояния должника, организует взаимодействие между должником и кредиторами, контролирует обоснованность требований кредиторов и соблюдение должником требований закона, в частности, принципа добросовестности, и отчитывается перед судом.

С момента открытия производства прекращается начисление штрафов и других финансовых санкций и вводится мораторий для удовлетворения требований кредиторов (кроме алиментов и возмещения ущерба).

Процедуры по делу о неплатежеспособности

1. Реструктуризация долгов

Процедура реструктуризации позволяет должнику изменять сроки и порядок выполнения обязательств, отсрочивать или рассрочить их, списывать часть долгов или передавать исполнение обязательств третьим лицам.

В плане реструктуризации указываются:

сумма, выплаченная кредиторам;

сумма, которая будет списана после выполнения плана;

минимальная ежемесячная сумма для бытовых нужд должника и членов его семьи (не менее одного прожиточного минимума на человека);

сумма ежемесячных обязательных платежей, например, алиментов.

Налоговый долг, возникший за три года до открытия производства, списывается.

Долги, не подлежащие реструктуризации:

алименты;

возмещение вреда здоровью или смерти;

взносы на общеобязательное социальное страхование.

Если должник выполняет план реструктуризации, суд закрывает производство, а лицо освобождается от долгов согласно закону.

2. Погашение долгов

Если в течение 120 дней кредиторы не одобрили план реструктуризации, то вводится процедура погашения долгов через реализацию имущества должника.

Имущество, не подлежащее продаже:

жилье как единственное место жительства семьи (квартира ≤60 м², жилой дом ≤120 м²) и другое имущество, на которое нельзя обратить взыскание;

средства на счетах в пенсионных фондах и фондах соцстрахования

Если имущества недостаточно, долги числятся погашенными, не считая случаев, предусмотренных законом.

Долги, которые не списываются

После завершения процедуры не списываются:

долги за уголовные правонарушения;

алименты;

другие личные обязанности, связанные с личностью должника.

Последствия банкротства

В течение 5 лет после признания банкротом:

запрещено открывать новое производство о неплатежеспособности (кроме случая полного погашения долгов);

должник должен в письменном виде сообщать о неплатежеспособности при заключении кредитных или залоговых договоров.

В течение 3 лет лицо не считается имеющим безупречную деловую репутацию.

Суд, закрывая производство, принимает решение об освобождении лица от долгов.

Эти процедуры применяются как к физическим лицам, так и к физическим лицам-предпринимателям.

Напомним, в Украине коммунальные службы начали массово судиться с гражданами по долгам за предоставленные услуги. Юристы фиксируют резкий рост количества соответствующих дел, которые все чаще доходят до судебного разбирательства.