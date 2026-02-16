На украинцев массово подают в суд из-за долгов за коммуналку

В Украине коммунальные службы начали массово судиться с гражданами по долгам за предоставленные услуги. Юристы фиксируют резкий рост количества соответствующих дел, которые все чаще доходят до судебного разбирательства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает " Интерфакс-Украина".

Взыскание долгов за коммунальные услуги

По словам главы комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу, руководительницы адвокатского бюро адвоката Татьяны Даниленко, ключевой причиной этого стало изменение правового режима по задолженностям.

"В настоящее время в судах массово начали появляться дела о взыскании задолженности за коммунальные услуги… механизм "замораживания" долгов больше не действует", — пояснила она.

Что говорит законодательство

Даниленко отметила, что украинское законодательство не предусматривает автоматического списания долгов за жилищно-коммунальные услуги, а в случае судебного спора потребитель может лишь уменьшить или частично обжаловать сумму задолженности при наличии соответствующих оснований.

Юрист также напомнила, что с 1 января 2026 года действует норма, которая обязывает поставщиков услуг самостоятельно осуществлять перерасчет платы в случае непредоставления или предоставления услуг ненадлежащего качества - "автоматически, без заявлений и обращений от жителей".

Отдельно Даниленко обратила внимание на территориальные исключения: "освобождение от принудительного взыскания долгов действует только для территорий активных боевых действий" и не распространяется на зоны потенциальной угрозы.

Также граждане, временно находящиеся за границей, не освобождаются от обязанности содержания жилья, однако могут уменьшить часть начислений, обратившись к поставщикам услуг. В то же время оплата за отопление и содержание дома остается обязательной.

Еще одним важным аспектом является исковая давность. По словам Даниленко, "общая исковая давность продолжительностью в три года" применяется судами только в случае, если потребитель сам заявит о ее всплытии. При этом на практике поставщики часто пытаются взыскать долги за максимально продолжительный период.

Суды взимают инфляционные потери

Юрист адвокатского бюро Ивана Хомича Александр Груздев подчеркивает, что коммунальные предприятия успешно взимают долги даже без письменного договора. Он ссылается на позицию Большой Палаты Верховного Суда, согласно которой фактическое использование услуг считается договорными отношениями.

"Помимо основного долга, суды взимают инфляционные потери и 3% годовых за все время просрочки", - подчеркнул он.

Груздев напомнил, что закон запрещает взимать долги, возникшие после 24 февраля 2022 года, с потребителей, покинувших место жительства, а также применять финансовые санкции в зонах боевых действий или оккупации. Вместе с тем, "само военное положение не освобождает граждан Украины от обязанности уплаты за коммунальные услуги в целом", а единая модель погашения накопленных долгов будет сформирована уже после ее завершения.

Адвокат Евгений Булименко подтверждает: при наличии задолженности исполнители услуг обращаются в суд, и "такие иски в подавляющем большинстве удовлетворяются судами", если потребитель не докажет ошибочность начислений. Также распространена и практика судебных приказов — когда решение принимается без судебного заседания и вызова сторон.

Отметим, что по состоянию на начало ноября 2025 года 794 604 активных долга за коммунальные услуги насчитывается в Украине. 60% этих долгов зашли в тупик: они формально завершены, однако не закрыты — и взыскать деньги так и не удалось.