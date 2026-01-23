Запланована подія 2

Около 90% проверок ЖКХ выявили нарушения: сколько денег вернули потребителям

коммунальные
Как государство возвращает деньги потребителям ЖКХ: итоги 2025 года / Pixabay

В 2025 году по результатам государственного контроля над ценами на рынке жилищно-коммунальных услуг потребителям вернули 53,5 млн грн. Нарушение требований законодательства о формировании и применении тарифов было выявлено почти в 90% проведенных проверок.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Госпродпотребслужбы.

Госконтроль за тарифами

В 2025 г. государственные проверки на рынке жилищно-коммунальных услуг показали высокий уровень нарушений законодательства. По результатам 368 внеплановых проверок, 331 случай (89,9%) выявил несоблюдение требований по формированию и применению государственных тарифов.

Госпродпотребслужба сообщает, что по итогам проверок было принято 221 решение о применении административно-хозяйственных санкций на общую сумму 4,4 млн грн. Кроме того, выдано 229 предписаний для устранения нарушений и приведения тарифов в соответствие с законодательством.

73 должностных лица были привлечены к административной ответственности, а общая сумма наложенных штрафов составила 154,7 тыс. грн.

Отдельное внимание уделено восстановлению прав потребителей: за 2025 год, по решениям текущего и предыдущих периодов, потребителям вернули 53,5 млн грн из-за проведенных перерасчетов. В государственный бюджет поступило также 7,3 млн грн штрафных санкций.

Результаты проверок подтверждают важность постоянного контроля в сфере тарифообразования и предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также необходимость оперативного реагирования на нарушение прав потребителей.

Кроме контрольной и надзорной работы, специалисты Госпродпотребслужбы четырежды участвовали вместе с органами местного самоуправления в рассмотрении расчетов планируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Благодаря этому сотрудничеству удалось снизить размеры запланированных и утвержденных тарифов, что позволило избежать необоснованных начислений для потребителей на сумму 9,6 млн. грн. по годовым объемам предоставления услуг.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине изменился размер совокупного дохода семьи, дающий право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Автор:
Ольга Опенько