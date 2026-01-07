В Украине изменился размер дохода семьи для получения льготы на коммуналку: кто имеет право на скидку

С 1 января 2026 года в Украине изменился размер совокупного дохода семьи, дающий право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Социальная льгота применяется к доходу, если его размер не превышает сумму, равную размеру прожиточного минимума для трудоспособного лица, действующего на 1 января отчетного налогового года (с 1 января 2026 - 3 328 грн), умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 грн.

Кто имеет право на льготы

Согласно Налоговому кодексу Украины, право на льготу имеют семьи, где среднемесячный доход на одного человека не превышает порог налоговой социальной льготы.

В 2026 году этот расчет выглядит так: 3328 грн × 1,4, что после округления составляет 4660 грн .

Таким образом, если совокупный доход вашей семьи в расчете на каждого члена семьи меньше этой суммы, вы имеете право на соответствующие государственные льготы.

Что делать, если доход выше лимита

В случаях, когда среднемесячный заработок превышает установленный порог в 4660 грн, представитель льготной категории не теряет поддержку государства полностью.

В такой ситуации законодательство предусматривает возможность обратиться за назначением жилищной субсидии, рассчитываемой по индивидуальной формуле.

Категории, получающие льготы вне зависимости от доходов

Следует помнить, что для определенных категорий граждан уровень доходов не имеет значения при назначении пособия по оплате ЖКУ. Без учета финансового состояния льготы предоставляются:

участникам боевых действий;

лицам с инвалидностью в результате войны;

членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Напомним, Кабмин расширил программу жилищных субсидий для переселенцев – теперь она продлевается автоматически, покрывает больше расходов и позволяет арендовать любое жилье. Семья платит не более 20% своего дохода, остальное покрывает государство.