В Україні змінився розмір доходу сім’ї для отримання пільги на комуналку: хто має право на знижку

З 1 січня 2026 року в Україні змінився розмір сукупного доходу сім’ї, який дає право на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ПФУ.

Соціальна пільга застосовується до доходу, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, діючого на 1 січня звітного податкового року (з 1 січня 2026 року – 3 328 грн), помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

Хто має право на пільги

Згідно з Податковим кодексом України, право на пільгу мають родини, де середньомісячний дохід на одну особу не перевищує поріг податкової соціальної пільги.

У 2026 році цей розрахунок виглядає так: 3 328 грн × 1,4, що після округлення становить 4 660 грн.

Таким чином, якщо сукупний дохід вашої родини в розрахунку на кожного члена сім'ї є меншим за цю суму, ви маєте право на відповідні державні пільги.

Що робити, якщо дохід вищий за ліміт

У випадках, коли середньомісячний заробіток перевищує встановлений поріг у 4 660 грн, представник пільгової категорії не втрачає підтримку держави повністю.

У такій ситуації законодавство передбачає можливість звернутися за призначенням житлової субсидії, яка розраховується за індивідуальною формулою.

Категорії, що отримують пільги незалежно від доходів

Варто пам’ятати, що для певних категорій громадян рівень доходів не має значення при призначенні допомоги на оплату ЖКП. Без урахування фінансового стану пільги надаються:

учасникам бойових дій;

особам з інвалідністю внаслідок війни;

членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Нагадаємо, Кабмін розширив програму житлових субсидій для переселенців – тепер вона продовжується автоматично, покриває більше витрат і дозволяє орендувати будь-яке житло. Родина платить не більше 20% свого доходу, решту покриває держава.