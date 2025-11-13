Запланована подія 2

ПФУ перерахував житлові субсидії на опалювальний сезон 2025–2026: як перевірити суму

ПФУ перерахував житлові субсидії / Depositphotos

Пенсійний фонд України (ПФУ) завершив розрахунок житлових субсидій, які призначені на опалювальний сезон 2025–2026 років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Розмір субсидії за жовтень визначено з урахуванням вартості послуги з опалення житла. До розрахунку включено всі типи опалення: індивідуальне газове чи електричне, а також централізоване теплопостачання.

Оскільки опалювальний сезон розпочався у другій половині місяця, розрахунок охоплює період із 16 жовтня (16 днів).  

Як перевірити нараховану субсидію онлайн

Ознайомитися з інформацією про нараховані суми житлової субсидії можна вже зараз. Для цього необхідно:

  • Зайти в особистий кабінет на офіційному веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
  • Перейти до розділу "Моя субсидія".

Як подати документи на призначення субсидії

Громадяни, які мають право на отримання житлової субсидії, але ще не зверталися за її призначенням, можуть це зробити одним із зручних способів:

  • Онлайн: через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або за допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд України".
  • Особисто: у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
  • Поштою: на адресу відповідного територіального органу Фонду.

У відомстві нагадали, що у разі подання документів до 30 листопада житлова субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо звернення буде подане після цієї дати — з місяця подання документів.

Нагадаємо, Кабмін розширив програму житлових субсидій для переселенців – тепер вона продовжується автоматично, покриває більше витрат і дозволяє орендувати будь-яке житло. Родина платить не більше 20% свого доходу, решту покриває держава.

Автор:
Тетяна Бесараб