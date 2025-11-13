Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,02

EUR

48,65

+0,04

Наличный курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,10

48,90

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ПФУ перечислил жилищные субсидии на отопительный сезон 2025-2026: как проверить сумму

гривны
ПФУ перечислил жилищные субсидии / Depositphotos

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил расчет жилищных субсидий, назначенных на отопительный сезон 2025-2026 годов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Размер субсидии за октябрь определен с учетом стоимости услуги по отоплению жилья. В расчет включены все типы отопления: индивидуальное газовое или электрическое, а также централизованное теплоснабжение.

Поскольку отопительный сезон начался во второй половине месяца, расчет включает период с 16 октября (16 дней).

Как проверить начисленную субсидию онлайн

Ознакомиться с информацией о начисленных суммах жилищной субсидии можно уже сейчас. Для этого необходимо:

  • Зайти в персональный кабинет на официальном веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
  • Перейти к разделу "Моя субсидия".

Как подать документы на назначение субсидии

Граждане, имеющие право на получение жилищной субсидии, но еще не обращавшиеся за ее назначением, могут это сделать одним из удобных способов:

  • Онлайн: через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд Украины".
  • Лично: в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
  • Почтой: по адресу соответствующего территориального органа Фонда.

В ведомстве напомнили, что в случае предоставления документов до 30 ноября жилищная субсидия назначается с начала отопительного периода. Если обращение будет подано после этой даты – с месяца подачи документов.

Напомним, Кабмин расширил программу жилищных субсидий для переселенцев – теперь она продлевается автоматически, покрывает больше расходов и позволяет арендовать любое жилье. Семья платит не более 20% своего дохода, остальное покрывает государство.

Автор:
Татьяна Бессараб