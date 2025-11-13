ПФУ перечислил жилищные субсидии на отопительный сезон 2025-2026: как проверить сумму

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил расчет жилищных субсидий, назначенных на отопительный сезон 2025-2026 годов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Размер субсидии за октябрь определен с учетом стоимости услуги по отоплению жилья. В расчет включены все типы отопления: индивидуальное газовое или электрическое, а также централизованное теплоснабжение.

Поскольку отопительный сезон начался во второй половине месяца, расчет включает период с 16 октября (16 дней).

Как проверить начисленную субсидию онлайн

Ознакомиться с информацией о начисленных суммах жилищной субсидии можно уже сейчас. Для этого необходимо:

Зайти в персональный кабинет на официальном веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Перейти к разделу "Моя субсидия".

Как подать документы на назначение субсидии

Граждане, имеющие право на получение жилищной субсидии, но еще не обращавшиеся за ее назначением, могут это сделать одним из удобных способов:

Онлайн: через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд Украины".

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд Украины". Лично: в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Почтой: по адресу соответствующего территориального органа Фонда.

В ведомстве напомнили, что в случае предоставления документов до 30 ноября жилищная субсидия назначается с начала отопительного периода. Если обращение будет подано после этой даты – с месяца подачи документов.

Напомним, Кабмин расширил программу жилищных субсидий для переселенцев – теперь она продлевается автоматически, покрывает больше расходов и позволяет арендовать любое жилье. Семья платит не более 20% своего дохода, остальное покрывает государство.