"Зимняя поддержка": украинцы тратят помощь преимущественно на коммунальные услуги и лекарства

гривны
Более 117 тысяч украинцев уже получили зимние выплаты / Shutterstock

Украинцы в основном тратят "зимнюю тысячу" на оплату коммуналки, лекарства и донаты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила заместитель министра социальной политики Татьяны Кириенко во время брифинга в Медиацентре Украина.

"Лидером оплаты остаются жилищно-коммунальные услуги. Уже около 4,5 миллионов человек оплатили коммунальные услуги. На втором месте – аптеки и донаты", – отметила замминистра.

На сегодняшний день украинцы подали более 15,8 млн заявок на получение "зимней тысячи", что на 1,8 млн больше, чем в прошлом году.

Министерство социальной политики готовится удовлетворить все поданные заявки, несмотря на ожидаемый рост их количества по сравнению с предыдущим годом.

"Мы готовимся, чтобы все заявки были удовлетворены, хотя ожидаем, что в этом году количество заявок (на получение тысячи – ред) будет больше, чем в прошлом году. Но хочу заверить, что все заявки будут выполнены и все получат свою зимнюю поддержку", – сказала Кириенко.

О выплатах 6,5 тыс. грн

По состоянию на 9 декабря более 340 тысяч украинцев подали заявки на единовременную выплату в 6,5 тыс. грн. Помощь уже профинансирована для 117 199 человек.

"Эти средства имеют целевое назначение – на них можно купить теплую одежду и обувь, лекарства и витамины. Сделать это стоит в течение 180 дней, то есть полгода", – напомнила Кириенко.

Чащей причиной отказа в согласовании заявлений является дублирование заявок, поэтому людям советуют проверить свои данные в Пенсионном фонде Украины. Подача заявок продлится до 17 декабря.

"Зимняя поддержка": как получить деньги

Все находящиеся на территории страны украинцы могут подать заявку на получение единовременной денежной помощи в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка ". Заявки на детей подают родители или опекуны.

Украинцы могут оформить помощь через приложение "Действие". После подачи поступит сообщение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут перечислены на карточку "Национальный кэшбек".

Также помощь можно оформить в отделениях "Укрпочты".

Автор:
Ольга Опенько