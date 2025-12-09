"Зимова підтримка": українці витрачають допомогу переважно на комунальні послуги та ліки

Українці здебільшого витрачають “зимову тисячу” на оплату комуналки, ліки та донати.

Як пише Delo.ua, про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Тетяни Кірієнко під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Лідером оплати залишаються житлово-комунальні послуги. Вже близько 4,5 мільйонів людей оплатили комунальні послуги. На другому місці – аптеки та донати", – зазначила заступниця міністра.

Станом на зараз українці подали понад 15,8 млн заявок на отримання "зимової тисячі", що на 1,8 млн більше, ніж минулого року.

Міністерство соціальної політики готується задовольнити всі подані заявки, попри очікуване зростання їхньої кількості порівняно з попереднім роком.

"Ми готуємося, щоб всі заявки були задоволені, хоча очікуємо, що цьогоріч кількість заявок (на отримання тисячі – ред) буде більша, ніж минулого року. Але хочу запевнити, що всі заявки будуть виконані і всі отримають свою зимову підтримку", – сказала Кірієнко.

Про виплати 6,5 тис. грн

Станом на 9 грудня понад 340 тисяч українців подали заявки на одноразову виплату у 6,5 тис. грн. Допомогу вже профінансовано для 117 199 осіб.

"Ці кошти мають цільове призначення – на них можна купити теплий одяг та взуття, ліки та вітаміни. Зробити це варто протягом 180 днів, тобто півроку", – нагадала Кірієнко.

Найчастішою причиною відмов у погодженні заяв є дублювання заявок, тому людям радять перевірити свої дані у Пенсійному фонді України. Подача заявок триватиме до 17 грудня.

"Зимова підтримка": як отримати гроші

Всі українці, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 грн за програмою "Зимова підтримка". Заявки на дітей подають батьки або опікуни.

Українці можуть оформити допомогу через застосунок "Дія".Після подання надійде повідомлення про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть перераховані на картку "Національний кешбек".

Також допомогу можна оформити у відділеннях "Укрпошти".