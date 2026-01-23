Майже 90% перевірок ЖКГ виявили порушення: скільки грошей повернули споживачам

У 2025 році за результатами державного контролю за цінами на ринку житлово-комунальних послуг споживачам повернули 53,5 млн грн. Порушення вимог законодавства щодо формування та застосування тарифів було виявлено майже у 90% проведених перевірок.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Держпродспоживслужби.

Держконтроль за тарифами

У 2025 році державні перевірки на ринку житлово-комунальних послуг показали високий рівень порушень законодавства. За результатами 368 позапланових перевірок, 331 випадок (89,9%) виявив недотримання вимог щодо формування та застосування державних тарифів.

Держпродспоживслужба повідомляє, що за підсумками перевірок було прийнято 221 рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 4,4 млн грн. Крім того, видано 229 приписів для усунення порушень і приведення тарифів у відповідність із законодавством.

73 посадові особи були притягнуті до адміністративної відповідальності, а загальна сума накладених штрафів склала 154,7 тис. грн.

Окрему увагу приділено відновленню прав споживачів: упродовж 2025 року, за рішеннями поточного та попередніх періодів, споживачам повернули 53,5 млн грн через проведені перерахунки. До державного бюджету надійшли також 7,3 млн грн штрафних санкцій.

Результати перевірок підтверджують важливість постійного контролю у сфері тарифоутворення та надання житлово-комунальних послуг, а також необхідність оперативного реагування на порушення прав споживачів.

Окрім контрольної та наглядової роботи, фахівці Держпродспоживслужби чотири рази брали участь разом з органами місцевого самоврядування у розгляді розрахунків планованих тарифів на житлово-комунальні послуги.

Завдяки цій співпраці вдалося знизити розміри запланованих і затверджених тарифів, що дозволило уникнути необґрунтованих нарахувань для споживачів на суму 9,6 млн грн за річними обсягами надання послуг.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні змінився розмір сукупного доходу сім’ї, який дає право на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг.