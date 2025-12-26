Запланована подія 2

Задолженность украинцев за ЖКУ в III квартале снизилась до 100,8 млрд грн

коммунальные платежи
Задолженность украинцев по ЖКУ в III квартале снизилась / Depositphotos

Задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги в третьем квартале 2025 года уменьшилась на 5,4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 100,8 млрд. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В июле-сентябре украинцы заплатили за жилкомуслуги 48,5 млрд грн, что на 6,4% больше начисленной суммы - 45,6 млрд грн.

За отчетный период задолженность распределилась следующим образом:

  • тепловая энергия и горячая вода - 33,1 млрд грн;
  • поставка и распределение природного газа - 27,9 млрд грн;
  • электроэнергия - 16,5 млрд грн;
  • централизованное водоснабжение и водоотвод - 10,4 млрд грн;
  • управление многоквартирным домом - 9,5 млрд грн;
  • управление бытовыми отходами - 3,2 млрд грн.

Высокий уровень задолженности зафиксирован в Днепропетровской (8,5 млрд грн), Донецкой (4,3 млрд грн), Полтавской (3,2 млрд грн), Харьковской (1,9 млрд грн), Киевской (1,5 млрд грн), Одесской (1,1 млрд грн), Львовской (1 млрд грн) областях и в Киеве (2,8 млрд грн).

Данные приведены без учета временно оккупированных территорий и зон боевых действий.

Отметим, что по состоянию на начало ноября 2025 года 794 604 активных долга за коммунальные услуги насчитывается в Украине. 60% этих долгов зашли в тупик: они формально завершены, однако не закрыты — и взыскать деньги так и не удалось.

Автор:
Татьяна Гойденко