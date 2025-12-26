- Категория
Задолженность украинцев за ЖКУ в III квартале снизилась до 100,8 млрд грн
Задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги в третьем квартале 2025 года уменьшилась на 5,4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 100,8 млрд. грн.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В июле-сентябре украинцы заплатили за жилкомуслуги 48,5 млрд грн, что на 6,4% больше начисленной суммы - 45,6 млрд грн.
За отчетный период задолженность распределилась следующим образом:
- тепловая энергия и горячая вода - 33,1 млрд грн;
- поставка и распределение природного газа - 27,9 млрд грн;
- электроэнергия - 16,5 млрд грн;
- централизованное водоснабжение и водоотвод - 10,4 млрд грн;
- управление многоквартирным домом - 9,5 млрд грн;
- управление бытовыми отходами - 3,2 млрд грн.
Высокий уровень задолженности зафиксирован в Днепропетровской (8,5 млрд грн), Донецкой (4,3 млрд грн), Полтавской (3,2 млрд грн), Харьковской (1,9 млрд грн), Киевской (1,5 млрд грн), Одесской (1,1 млрд грн), Львовской (1 млрд грн) областях и в Киеве (2,8 млрд грн).
Данные приведены без учета временно оккупированных территорий и зон боевых действий.
Отметим, что по состоянию на начало ноября 2025 года 794 604 активных долга за коммунальные услуги насчитывается в Украине. 60% этих долгов зашли в тупик: они формально завершены, однако не закрыты — и взыскать деньги так и не удалось.