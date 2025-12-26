Заборгованість українців за ЖКП у III кварталі зменшилася до 100,8 млрд грн

Заборгованість населення України за житлово-комунальні послуги у третьому кварталі 2025 року зменшилася на 5,4% порівняно з попереднім кварталом і становила 100,8 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У липні-вересні українці сплатили за житлокомпослуги 48,5 млрд грн, що на 6,4% більше нарахованої суми — 45,6 млрд грн.

За звітний період заборгованість розподілилася так:

теплова енергія та гаряча вода — 33,1 млрд грн;

постачання та розподіл природного газу — 27,9 млрд грн;

електроенергія — 16,5 млрд грн;

централізоване водопостачання та водовідведення — 10,4 млрд грн;

управління багатоквартирним будинком — 9,5 млрд грн;

управління побутовими відходами — 3,2 млрд грн.

Найвищий рівень заборгованості зафіксований у Дніпропетровській (8,5 млрд грн), Донецькій (4,3 млрд грн), Полтавській (3,2 млрд грн), Харківській (1,9 млрд грн), Київській (1,5 млрд грн), Одеській (1,1 млрд грн), Львівській (1 млрд грн) областях та в Києві (2,8 млрд грн).

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій та частини зон бойових дій.

Зауважимо, станом на початок листопада 2025 року 794 604 активні борги за комунальні послуги налічується в Україні. 60% цих боргів зайшли у глухий кут: вони формально завершені, проте не закриті — й стягнути гроші так і не вдалось.