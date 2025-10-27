З однієї гривні боргу вдається стягнути менш ніж копійку

5 318 969 виконавчих проваджень щодо боргів було передано на стягнення виконавцям за перші пів року 2025. Але реально гроші повернули лише у 1,1 млн випадків. Водночас завершено було 1,5 млн проваджень на суму 395,11 млрд грн. Наразі реально з 1 грн боргу вдається стягнути менш ніж 1 коп — це рекордно низький показник.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що деякі борги було закрито через неможливість реально стягнути гроші. Тож фактично було виконано кожне п’яте провадження.

"Варто розуміти, що завершення виконавчого провадження не означає, що воно виконано повною мірою. Простою мовою, у цей відсоток входять як повністю виконані провадження, так й виконані частково або повернені стягувачу через те, що у боржника бракує майна. Тож фактичний показник успіху значно нижчий", — коментує Андрій Авторгов, приватний виконавець.

В "Опендатабот" зауважують, що протягом попередніх років, у середньому, виконувалось кожне третє провадження. Єдиним винятком став перший рік повномасштабного вторгнення, коли цей показник впав до кожного п’ятого за рік.

Як стягують борги? ​

Аналітики наголошують, що навіть відкриття виконавчого провадження зовсім не гарантує, що позивач отримає свої кошти. Статистика показує, що рік до року реально стягнуті суми зменшуються.

За пів року 2025 з однієї гривні боргу виконавцям вдалось стягнути менш ніж копійку з кожної гривні боргу. У попередні роки ця сума коливалась. Напередодні повномасштабної вдавалось здобути 2,6 коп з кожної гривні боргу, у перший рік повномасштабної показник очікувано впав до 1,6 коп з гривні, у 2023 ситуація покращилась до 3 коп з грн боргу.

Переважну більшість проваджень цьогоріч (88%), як і раніше, реалізують державні виконавці — 983 тис. проваджень. На приватних виконавців припадає 130 тис. проваджень (12%).

Водночас 41% (6,12 млрд грн) від усіх стягнутих коштів припадає на приватних виконавців, тоді як на державних — 51% або 8,99 млрд грн.

Переламним став минулий рік, коли на виконання потрапив масив великих боргів РФ через завдані збитки.

Зокрема, через навалу російських боргів торік показник стягнень впав до «рекордних» 1,15 коп с 1 грн боргу. До цього, у середньому, на виконання надходило 400 млрд грн на рік, втім після появи російських боргів сума різко зросла до 1,68 трлн грн.

Денис Попов, керівник юридичного департаменту "Опендатаботу", адвокат, арбітражний керуючий, наголошує, що сьогоднішня статистика щодо стягнення боргів в Україні не відображає реальної ситуації.

"Це пов’язано з тим, що до загальних даних потрапляє окрема категорія судових рішень: ті, що ухвалені проти Росії за наслідки війни. Виконати такі рішення в Україні наразі неможливо — просто немає відповідних механізмів. Втім вони штучно погіршують загальну картину виконання рішень — за рік, коли ця категорія була передана на виконання, показник стягнення впав у 5 разів", - зауважує експерт.

На його думку, подібні справи мають вестися окремо від загальної статистики стягнень. Це дозволить об’єктивно оцінювати ефективність системи примусового виконання рішень в Україні, не змішуючи її з рішеннями, які наразі не мають перспективи фактичного виконання.

Зауважимо, за даними Єдиного реєстру боржників станом на середину вересня 2025 року рекордні 788 тисяч боргів за комуналку налічуються в Україні. Найбільше боржників у прифронтових регіонах: Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині. Найчастіше українці боргують за тепло та воду.