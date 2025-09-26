Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,08

EUR

48,71

+0,05

Готівковий курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,90

48,72

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні побільшало боргів за комуналку: найчастіше не платять за тепло та воду

комунальні платежі
На 13% побільшало боргів за комуналку порівняно з минулим роком / Depositphotos

За даними Єдиного реєстру боржників станом на середину вересня 2025 року рекордні 788 тисяч боргів за комуналку налічуються в Україні. Найбільше боржників у прифронтових регіонах: Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині. Найчастіше українці боргують за тепло та воду.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Кількість боргів зросла у 1,5 раза за час війни

Зазначається, що 788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги відкрито в Україні станом на середину вересня цього року. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року, коли боргів було 701 051.

Фото 2 — В Україні побільшало боргів за комуналку: найчастіше не платять за тепло та воду

За даними аналітиків, від початку повномасштабної війни кількість боргів зросла у 1,5 раза, а порівняно з січнем 2021 року — більш ніж удвічі: тоді було 344 565 проваджень за борги.

Найбільше боржників у прифронтових регіонах

В "Опендатабот" зауважують, що найбільше боржників нині на Дніпропетровщині — 150 506 або 19% від усіх проваджень.

На другому місці Харківщина — 128 217 (16%), далі йдуть Донеччина — 81 536 (10%), Полтавщина — 57 605 (7%) та Запорізька область — 53 797 (7%).

Фото 3 — В Україні побільшало боргів за комуналку: найчастіше не платять за тепло та воду

За що найчастіше боргують українці

Аналітики зауважують, що левова частка заборгованостей стосується теплопостачання — 330 236 випадків (42%).

На другому місці опинилися борги за воду — 162 455 (21%) та житлове обслуговування — 96 265 (12%).

Також значні борги є за енергопостачання (87 708) та газ (75 522).

Фото 4 — В Україні побільшало боргів за комуналку: найчастіше не платять за тепло та воду

Найчастіше боргують жінки — проти них відкрито 438,3 тисячі проваджень (56%), тоді як проти чоловіків — 350,1 тисячі (44%).

Основний тягар комунальних боргів припадає на людей у віці 46–60 років — 302,8 тисячі проваджень (38%). На другому місці група 36–45 років із 194,7 тис. провадженнями (25%). Майже стільки ж боргів у людей старших за 60 років — 194,1 тисячі (25%).

Фото 5 — В Україні побільшало боргів за комуналку: найчастіше не платять за тепло та воду

Українці вже заборгували за комуналку понад 106 мільярдів гривень

Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зростає. Станом на другий квартал 2025 року загальна сума боргу сягнула 106,6 млрд грн.

За що найбільше заборгували українці:

  • постачання теплової енергії та гарячої води — 35,2 млрд грн;
  • постачання та розподіл природного газу — 32,3 млрд грн;
  • електропостачання — 17,1 млрд грн;
  • за централізоване водопостачання та водовідведення — 10,2 млрд грн;
  • за управління багатоквартирними будинками — 8,8 млрд грн;
  • за управління побутовими відходами — 3,1 млрд грн.
Автор:
Світлана Манько