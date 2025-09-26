В Україні побільшало боргів за комуналку: найчастіше не платять за тепло та воду

За даними Єдиного реєстру боржників станом на середину вересня 2025 року рекордні 788 тисяч боргів за комуналку налічуються в Україні. Найбільше боржників у прифронтових регіонах: Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині. Найчастіше українці боргують за тепло та воду.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Кількість боргів зросла у 1,5 раза за час війни

Зазначається, що 788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги відкрито в Україні станом на середину вересня цього року. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року, коли боргів було 701 051.

За даними аналітиків, від початку повномасштабної війни кількість боргів зросла у 1,5 раза, а порівняно з січнем 2021 року — більш ніж удвічі: тоді було 344 565 проваджень за борги.

Найбільше боржників у прифронтових регіонах

В "Опендатабот" зауважують, що найбільше боржників нині на Дніпропетровщині — 150 506 або 19% від усіх проваджень.

На другому місці Харківщина — 128 217 (16%), далі йдуть Донеччина — 81 536 (10%), Полтавщина — 57 605 (7%) та Запорізька область — 53 797 (7%).

За що найчастіше боргують українці

Аналітики зауважують, що левова частка заборгованостей стосується теплопостачання — 330 236 випадків (42%).

На другому місці опинилися борги за воду — 162 455 (21%) та житлове обслуговування — 96 265 (12%).

Також значні борги є за енергопостачання (87 708) та газ (75 522).

Найчастіше боргують жінки — проти них відкрито 438,3 тисячі проваджень (56%), тоді як проти чоловіків — 350,1 тисячі (44%).

Основний тягар комунальних боргів припадає на людей у віці 46–60 років — 302,8 тисячі проваджень (38%). На другому місці група 36–45 років із 194,7 тис. провадженнями (25%). Майже стільки ж боргів у людей старших за 60 років — 194,1 тисячі (25%).

Українці вже заборгували за комуналку понад 106 мільярдів гривень

Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зростає. Станом на другий квартал 2025 року загальна сума боргу сягнула 106,6 млрд грн.

За що найбільше заборгували українці: