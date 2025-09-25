Уряд готує мораторій на відключення води та світла за борги у прифронтових регіонах

Для стабільного проходження опалювального сезону уряд планує запровадити мораторій на відключення водо- та електропостачання у прифронтових регіонах за борги.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба за результатами робочої поїздки на Дніпропетровщину.

За його словами також окремо напрацьовується комплексне рішення щодо компенсації різниці в тарифах на теплопостачання. Це дозволить теплокомуненерго вчасно розпочати опалювальний сезон і стабільно працювати.

"Стабільне проходження опалювального сезону для територій, які щодня під обстрілами – це про стійкість громад у надскладних умовах. Ми готуємо рішення, які дозволять людям бути впевненими, що тепло й світло залишаться доступними навіть у цих реаліях", – наголосив Кулеба.

Він нагадав, що в Україні вже змонтовано і готово до роботи 190 когенераційних установок та 134 блочно-модульні котельні — це близько 700 МВт реальних потужностей.

Загалом по країні до зими підготовлено понад 129 тисяч житлових будинків. Наразі завершуються роботи з підготовки об’єктів соціальної інфраструктури, теплових мереж, котелень і теплових пунктів. Стан готовності по основних секторах перевищує 90%.

Зауважимо, через російську збройну агресію і руйнування розподільних мереж у прифронтових регіонах деякі споживачі не мають доступу до центрального тепло- та газопостачання. Саме тому уряд продовжив ініціативу щодо розподілу гуманітарної допомоги у вигляді скрапленого газу на опалювальний сезону 2025-2026 років у прифронтових територіях.

Також мешканцям прифронтових територій нададуть одноразову грошову допомогу на придбання твердого палива, щоб підготуватися до опалювального сезону. Передбачена виплата на одне домогосподарство складає 19 400 гривень.