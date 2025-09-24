У нових житлових комплексах забудовники передбачатимуть квартири для постраждалих від війни

У новобудовах передбачатиметься соціальна складова від забудовника: частина квартир буде доступною для родин, які втратили домівки через війну або потребують додаткової підтримки.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час робочої поїздки в Ірпінь.

За його словами, Київська область відновлена вже на 80%. Це понад 24 тисячі об’єктів із 30 тисячі пошкоджених або зруйнованих – житлові будинки, школи, лікарні та інфраструктура.

Ірпінь серед тих міст, де результат особливо відчутний. Із 3860 пошкоджених об’єктів відремонтовані 3111 – це 81%.

"Ірпінь активно розбудовується. Нові житлові комплекси зводяться поруч із відновленими будинками. Це позитивний сигнал для розвитку міста, але водночас виклик: нова забудова повинна враховувати інтереси громади та людей, які втратили житло. Тому розглядаємо формат, коли кожна новобудова матиме соціальну складову", - наголосив Кулеба.

Він пояснив, що це означатиме, що певний відсоток квартир забудовники пропонуватимуть за спеціальними умовами для родин, які постраждали від війни чи потребують додаткової підтримки. Міністр зауважив, що такий підхід дозволить поєднати відновлення та розвиток із доступністю житла для людей.

Кулеба повідомив, що Ірпінь стане пілотним містом для цієї практики.

Відбудова Київщини

Київська область отримає 300 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Кошти підуть на завершення проєктів, які дозволять відновити 988 квартир для майже трьох тисяч мешканців, а також забезпечити навчання для понад 1200 дітей у чотирьох школах завдяки добудові укриттів.

Відбудова охопить Бучу, Ірпінь, Гостомель та інші громади області.