В новых жилых комплексах застройщики будут предусматривать квартиры для пострадавших от войны

В новостройках будет предусматриваться социальная составляющая от застройщика: часть квартир будет доступна семьям, которые потеряли дома из-за войны или нуждаются в дополнительной поддержке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба во время рабочей поездки в Ирпень.

По его словам, Киевская область восстановлена уже на 80%. Это более 24 тысяч объектов из 30 тысяч поврежденных или разрушенных – жилые дома, школы, больницы и инфраструктура.

Ирпень среди тех городов, где результат особенно ощутим. Из 3860 поврежденных объектов отремонтировано 3111 – это 81%.

"Ирпень активно развивается. Новые жилые комплексы возводятся рядом с восстановленными домами. Это положительный сигнал для развития города, но в то же время вызов: новая застройка должна учитывать интересы общества и людей, потерявших жилье. Поэтому рассматриваем формат, когда каждая новостройка будет иметь социальную составляющую", - подчеркнул Кулеба.

Он пояснил, что это означает, что определенный процент квартир застройщики будут предлагать по специальным условиям для семей, пострадавших от войны или нуждающихся в дополнительной поддержке. Министр отметил, что такой подход позволит объединить восстановление и развитие с доступностью жилья для людей.

Кулеба сообщил, что Ирпень станет пилотным городом для этой практики.

Восстановление Киевщины

Киевская область получит 300 млн. грн. из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Средства пойдут в завершение проектов, которые позволят восстановить 988 квартир для почти трех тысяч жителей, а также обеспечить обучение более чем 1200 детей в четырех школах благодаря достройке укрытий.

Восстановление охватит Бучу, Ирпень, Гостомель и другие общины области.