Восстановление Киевщины, новые лекарства и стипендии: правительство приняло важные решения

Сегодня правительство Украины утвердило ряд решений, направленных на поддержку восстановления пострадавших от войны регионов, развитие медицинской системы и поощрение талантливой молодежи и педагогов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Восстановление Киевщины

Киевская область получит 300 млн. грн. из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Средства пойдут в завершение проектов, которые позволят восстановить 988 квартир для почти трех тысяч жителей, а также обеспечить обучение более чем 1200 детей в четырех школах благодаря достройке укрытий.

Восстановление охватит Бучу, Ирпень, Гостомель и другие общины области.

Расширение программы бесплатных лекарств

Согласно сообщению, государство увеличило перечень лекарств и медицинских изделий, закупаемых за бюджетные средства. В программу добавили препараты от аутоиммунных заболеваний нервной системы и нейромышечных расстройств, а также специальные медизделия для лечения сложных сколиотических деформаций позвоночника.

Это решение позволит тысячам украинцев получить современное лечение без дополнительных затрат для пациентов и их семей.

Стипендии для молодежи и педагогов

Правительство приняло решение о назначении 39 стипендий для школьников и студентов - победителей Международного языково-литературного конкурса имени Тараса Шевченко.

Общий объем финансирования составит около 1 млн. грн. в год.

Размер стипендий будет составлять от 1420 грн. для школьников до 3800 грн. для студентов высших учебных заведений и научных учреждений. Кроме того, предусмотрено 17 двухлетних стипендий для выдающихся педагогов.

Напомним, в начале августа правительство повысило президентские стипендии для студентов и анонсировало увеличение грантов по программе "Собственное дело". Учащиеся учреждений профессионально-технического образования будут получать до 6320 грн, а аспиранты - 23700 грн.