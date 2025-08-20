Відновлення Київщини, нові ліки та стипендії: уряд ухвалив важливі рішення

Сьогодні уряд України затвердив низку рішень, спрямованих на підтримку відновлення постраждалих від війни регіонів, розвиток медичної системи та заохочення талановитої молоді й освітян.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Відбудова Київщини

Київська область отримає 300 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Кошти підуть на завершення проєктів, які дозволять відновити 988 квартир для майже трьох тисяч мешканців, а також забезпечити навчання для понад 1200 дітей у чотирьох школах завдяки добудові укриттів.

Відбудова охопить Бучу, Ірпінь, Гостомель та інші громади області.

Розширення програми безоплатних ліків

Згідно з повідомленням, держава збільшила перелік ліків і медичних виробів, що закуповуються за бюджетні кошти. До програми додали препарати від аутоімунних захворювань нервової системи та нейром'язових розладів, а також спеціальні медвироби для лікування складних сколіотичних деформацій хребта.

Це рішення дасть змогу тисячам українців отримати сучасне лікування без додаткових витрат для пацієнтів і їхніх родин.

Стипендії для молоді та освітян

Уряд ухвалив рішення про призначення 39 стипендій для школярів і студентів — переможців Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.

Загальний обсяг фінансування становитиме близько 1 млн грн на рік.

Розмір стипендій складатиме від 1420 грн для школярів до 3800 грн для студентів вищих навчальних закладів і наукових установ. Крім того, передбачено 17 дворічних стипендій для видатних освітян.

Нагадаємо, на початку серпня уряд підвищив президентські стипендії для студентів та анонсував збільшення грантів за програмою "Власна справа". Учні закладів професі́йно-техні́чної освіти отримуватимуть до 6 320 грн, а аспіранти — 23 700 грн.