Правительство готовит мораторий на отключение воды и света за долги в прифронтовых регионах

Алексей Кулеба
Алексей Кулеба. Фото: прессслужба КМУ

Для стабильного прохождения отопительного сезона правительство планирует ввести мораторий на отключение водо- и электроснабжения в регионах прифронтовых за долги.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба по результатам рабочей поездки на Днепропетровщину.

По его словам, также отдельно нарабатывается комплексное решение по компенсации разницы в тарифах на теплоснабжение. Это позволит теплокоммунэнерго вовремя приступить к отопительному сезону и стабильно работать.

"Стабильное прохождение отопительного сезона для территорий, ежедневно под обстрелами – это об устойчивости общин в сверхсложных условиях. Мы готовим решения, которые позволят людям быть уверенными, что тепло и свет останутся доступными даже в этих реалиях", – подчеркнул Кулеба.

Он напомнил, что в Украине уже смонтировано и готово к работе 190 когенерационных установок и 134 блочно-модульных котельных — около 700 МВт реальных мощностей.

В целом по стране к зиме подготовлено более 129 тысяч жилых домов. В настоящее время завершаются работы по подготовке объектов социальной инфраструктуры, тепловых сетей, котельных и тепловых пунктов. Состояние готовности по основным секторам превышает 90%.

Заметим, что из-за российской вооруженной агрессии и разрушения распределительных сетей в прифронтовых регионах некоторые потребители не имеют доступа к центральному тепло- и газоснабжению. Именно поэтому правительство продолжило инициативу по распределению гуманитарной помощи в виде сжиженного газа на отопительный сезон 2025-2026 годов в прифронтовых территориях.

Также жителям прифронтовых территорий окажут единовременную денежную помощь на приобретение твердого топлива, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Предусмотренная выплата на одно домохозяйство составляет 19400 гривен.

Автор:
Светлана Манько