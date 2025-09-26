Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,08

EUR

48,71

+0,05

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,90

48,72

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине стало больше долгов за коммуналку: чаще всего не платят за тепло и воду

коммунальные платежи
На 13% увеличилось количество долгов за коммуналку по сравнению с прошлым годом / Depositphotos

По данным Единого реестра должников по состоянию на середину сентября 2025 года, рекордные 788 тысяч долгов за коммуналку насчитываются в Украине. Больше должников в прифронтовых регионах: Днепропетровщине, Харьковщине и Донбассе. Чаще украинцы задолжали за тепло и воду.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Количество долгов выросло в 1,5 раза за время войны

Отмечается, что 788 507 исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги открыто в Украине по состоянию на середину сентября этого года. Это на 13% больше, чем в июле 2024 года, когда долгов было 701051.

Фото 2 — В Украине стало больше долгов за коммуналку: чаще всего не платят за тепло и воду

По данным аналитиков, с начала полномасштабной войны количество долгов возросло в 1,5 раза, а по сравнению с январем 2021 года — более чем вдвое: тогда было 344 565 производств за долги.

Больше должников в прифронтовых регионах

В "Опендатабот" отмечают, что больше всего должников сейчас на Днепропетровщине - 150 506 или 19% от всех производств.

На втором месте Харьковщина – 128 217 (16%), далее следуют Донетчина – 81 536 (10%), Полтавщина – 57 605 (7%) и Запорожская область – 53 797 (7%).

Фото 3 — В Украине стало больше долгов за коммуналку: чаще всего не платят за тепло и воду

За что чаще всего задолжали украинцы

Аналитики отмечают, что львиная доля задолженностей касается теплоснабжения – 330 236 случаев (42%).

На втором месте оказались долги за воду – 162 455 (21%) и жилищное обслуживание – 96 265 (12%).

Также значительные долги за энергоснабжение (87 708) и газ (75 522).

Фото 4 — В Украине стало больше долгов за коммуналку: чаще всего не платят за тепло и воду

Чаще всего задолжали женщины — против них открыто 438,3 тысячи производств (56%), тогда как против мужчин — 350,1 тысячи (44%).

Основное бремя коммунальных долгов приходится на людей в возрасте   46–60   лет - 302,8 тысячи производств (38%). На втором месте группа   36–45   лет с 194,7 тыс. производствами (25%). Почти столько же долгов у людей старше 60 лет — 194,1 тысяч (25%).

Фото 5 — В Украине стало больше долгов за коммуналку: чаще всего не платят за тепло и воду

Украинцы уже задолжали за коммуналку более 106 миллиардов гривен

Задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги растет. По состоянию на второй квартал 2025 года общая сумма долга составила 106,6 млрд грн.

За что больше всего задолжали украинцы :

  • поставка тепловой энергии и горячей воды - 35,2 млрд грн;
  • поставка и распределение природного газа - 32,3 млрд грн;
  • электроснабжение - 17,1 млрд грн;
  • за централизованное водоснабжение и водоотвод - 10,2 млрд грн;
  • за управление многоквартирными домами - 8,8 млрд грн;
  • за управление бытовыми отходами - 3,1 млрд грн.
Автор:
Светлана Манько