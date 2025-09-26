В Украине стало больше долгов за коммуналку: чаще всего не платят за тепло и воду

По данным Единого реестра должников по состоянию на середину сентября 2025 года, рекордные 788 тысяч долгов за коммуналку насчитываются в Украине. Больше должников в прифронтовых регионах: Днепропетровщине, Харьковщине и Донбассе. Чаще украинцы задолжали за тепло и воду.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Количество долгов выросло в 1,5 раза за время войны

Отмечается, что 788 507 исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги открыто в Украине по состоянию на середину сентября этого года. Это на 13% больше, чем в июле 2024 года, когда долгов было 701051.

По данным аналитиков, с начала полномасштабной войны количество долгов возросло в 1,5 раза, а по сравнению с январем 2021 года — более чем вдвое: тогда было 344 565 производств за долги.

Больше должников в прифронтовых регионах

В "Опендатабот" отмечают, что больше всего должников сейчас на Днепропетровщине - 150 506 или 19% от всех производств.

На втором месте Харьковщина – 128 217 (16%), далее следуют Донетчина – 81 536 (10%), Полтавщина – 57 605 (7%) и Запорожская область – 53 797 (7%).

За что чаще всего задолжали украинцы

Аналитики отмечают, что львиная доля задолженностей касается теплоснабжения – 330 236 случаев (42%).

На втором месте оказались долги за воду – 162 455 (21%) и жилищное обслуживание – 96 265 (12%).

Также значительные долги за энергоснабжение (87 708) и газ (75 522).

Чаще всего задолжали женщины — против них открыто 438,3 тысячи производств (56%), тогда как против мужчин — 350,1 тысячи (44%).

Основное бремя коммунальных долгов приходится на людей в возрасте 46–60 лет - 302,8 тысячи производств (38%). На втором месте группа 36–45 лет с 194,7 тыс. производствами (25%). Почти столько же долгов у людей старше 60 лет — 194,1 тысяч (25%).

Украинцы уже задолжали за коммуналку более 106 миллиардов гривен

Задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги растет. По состоянию на второй квартал 2025 года общая сумма долга составила 106,6 млрд грн.

За что больше всего задолжали украинцы :