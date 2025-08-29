Украинцы уже задолжали за коммуналку более 106 миллиардов гривен: за что самые большие долги

Задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги растет. По состоянию на второй квартал 2025 года общая сумма долга составила 106,6 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Госстата.

Самый большой долг был за поставку тепловой энергии и горячей воды.

За что больше всего задолжали украинцы:

поставка тепловой энергии и горячей воды - 35,2 млрд грн;

поставка и распределение природного газа - 32,3 млрд грн;

электроснабжение - 17,1 млрд грн;

за централизованное водоснабжение и водоотвод - 10,2 млрд грн;

за управление многоквартирными домами - 8,8 млрд грн;

за управление бытовыми отходами - 3,1 млрд грн.

Эксперты отмечают, что общая сумма долга выросла по сравнению с предыдущими периодами, что создает дополнительные риски финансовой стабильности коммунальных предприятий и энергетического сектора страны.

Напомним, на 1 июня 2025 года задолженность населения Украины за тепло и горячую воду выросла до 33,9 млрд грн. За год сумма выросла на 2,2 млрд. грн., или 6,9%.

Добавим, что на апрель в Киеве было более 150 тысяч должников, которые системно не оплачивают услуги по поставке тепла и горячей воды. Общий долг населения составил более 7 млрд гривен, из которых 4,1 млрд гривен – за тепло и 2,9 млрд гривен – за горячую воду.