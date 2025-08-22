Долги коммунальщиков достигли 153 миллиарда гривен: в правительстве назвали причину

Общий долг коммунальных предприятий за теплоносители достиг 153 млрд. грн. Из них 62 млрд грн – это задолженность, возникшая из-за разницы в тарифах.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

Вицепремьер отметил, что правительство надеется уменьшить эту долговую нагрузку с помощью "Нафтогаза".

"Мы надеемся, что на 44,5 млрд грн мы можем за счет НАК "Нефтегаз Украины" немного уменьшить нагрузку на ТКЭ. Мы как министерство максимально поддерживаем и являемся инициаторами этого процесса", - добавил министр.

В настоящее время продолжаются консультации с Министерством финансов по этому вопросу. Также были проведены переговоры с Международным валютным фондом, "так как именно они следят за нашими бюджетными показателями". Кулеба призвал депутатов поддержать проведение реструктуризации долгов ТКЭ.

Напомним, также Кулеба отметил, что подготовка Украины к осенне-зимнему периоду (ОЗУ) 2025/2026 годов идет согласно плану, достигнув более 70% готовности. К зиме уже готовы 103 тыс. из 145 тыс. жилых домов (71%), 19,5 тыс. из почти 25 тыс. объектов социальной сферы (80%), 13 тыс. из 17,5 тыс. котельных (76%).